Cayó una banda narco que transportaba cocaína de Bolivia a Buenos Aires en tanques de nafta

En ese procedimiento fueron detenidos cinco integrantes de la organización, entre ellos tres presuntos líderes identificados con los alias de “El Boli”, “Pepe” y “Copita”.

El galpón desde donde se hacía la distribución.

Sin embargo, la investigación continuó y permitió detectar nuevos movimientos de la banda. El 16 de julio de 2026, efectivos de la Policía identificaron maniobras sospechosas vinculadas a otro cargamento.

Tres de los ocho detenidos.

Durante el operativo, primero fue interceptado un camión en Lanús y posteriormente se allanó un galpón, donde los investigadores encontraron 137 paquetes de cocaína con un peso total de 143,202 kilos.

En este nuevo procedimiento fueron detenidas otras tres personas: un ciudadano peruano de 29 años, un ciudadano boliviano de 30 años y una mujer boliviana de 40 años.

Además, las autoridades secuestraron el camión utilizado para el traslado de la droga, dos vehículos empleados como apoyo logístico y teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.