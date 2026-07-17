Cayó una banda narco que transportaba cocaína de Bolivia a Buenos Aires en tanques de nafta
La organización fue desarticulada tras una investigación de más de un año en Argentina. Ocho personas fueron detenidas y la droga era transportada en camiones con un método para evadir controles.
Una organización dedicada al tráfico y distribución de cocaína de máxima pureza que operaba entre Bolivia y la Ciudad de Buenos Aires fue desarticulada tras un operativo realizado por la Policía del vecino país. La investigación permitió detener a ocho personas y secuestrar más de 264 kilos de droga.
Según la investigación, la droga ingresaba desde Bolivia oculta en los tanques de combustible de camiones Scania y era trasladada hasta galpones utilizados como centros de acopio y distribución, indica Infobae.
Los operativos fueron articulados por la Policía Bonaerense en el marco de una causa a cargo del juez Juan Manuel Culotta, del Juzgado Federal N° 3 de Morón. A partir de tareas investigativas, que incluyeron trabajos de inteligencia, seguimientos y filmaciones, se logró identificar a un grupo que vendía grandes cantidades de cocaína desde Villa Soldati y Bajo Flores hacia distintos puntos del AMBA, entre ellos La Matanza, Merlo, General Rodríguez, Esteban Echeverría, CABA y el microcentro porteño.
Los investigadores señalaron además una modalidad utilizada para evitar los controles: los ladrillos llevaban impreso un delfín, sello que en el ambiente narco identifica cocaína de alta pureza, y estaban envueltos con papel carbónico y doble capa de papel aluminio, un método destinado a dificultar la detección mediante escáneres y perros antinarcóticos.
El primer gran operativo se realizó el 29 de abril de 2025, cuando se llevaron adelante 10 allanamientos simultáneos y se incautaron 121,785 kilos de cocaína distribuidos en 115 paquetes.
En ese procedimiento fueron detenidos cinco integrantes de la organización, entre ellos tres presuntos líderes identificados con los alias de “El Boli”, “Pepe” y “Copita”.
Sin embargo, la investigación continuó y permitió detectar nuevos movimientos de la banda. El 16 de julio de 2026, efectivos de la Policía identificaron maniobras sospechosas vinculadas a otro cargamento.
Durante el operativo, primero fue interceptado un camión en Lanús y posteriormente se allanó un galpón, donde los investigadores encontraron 137 paquetes de cocaína con un peso total de 143,202 kilos.
En este nuevo procedimiento fueron detenidas otras tres personas: un ciudadano peruano de 29 años, un ciudadano boliviano de 30 años y una mujer boliviana de 40 años.
Además, las autoridades secuestraron el camión utilizado para el traslado de la droga, dos vehículos empleados como apoyo logístico y teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario