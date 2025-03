Muerte de Maradona: qué declararon los policías que encontraron el cuerpo

Los tres. en calidad de testigos, respondieron preguntas sobre cómo encontraron el cuerpo de Maradona, el estado de la vivienda y el papel que jugaron los acusados en esas primeras horas. También explicaron los procedimientos que se llevaron a cabo tras el fallecimiento del exfutbolista y las medidas adoptadas para preservar la escena.

La declaración de Lucas Borge: "Tenía la panza muy hinchada"

juicio maradona maqueta La querella presentó una maqueta de la casa de Diego Maradona que será usada en las audiencias

Borge, quien era entonces jefe de la departamental de Tigre, fue el primero en declarar. Contó que cerca de las 13 de aquel 25 de noviembre de 2020 lo llamaron para avisarle que Maradona se había descompensado. Entonces, dio aviso a Farías para que fuera al lugar. Minutos después, el oficial principal le confirmó que Diego había fallecido.

“Cuando llegué, cerca de las 14, ya no había nadie adentro de la casa. Farías había retirado a las personas que estaban -familiares, personal médico y de limpieza- y los había identificado. Quedaron en el parque. El dormitorio ya estaba preservado”, indico Borge.

Borge recién se acercó hasta la habitación donde estaba Diego cuando llegó la Policía Científica: “En la pieza, el personal de la fiscalía y científica hizo grabaciones. Yo vi desde la puerta de la habitación. Llegué a verlo a Maradona acostado, vi que estaba fallecido y vi cuando lo destaparon. Estaba con una sábana blanca como si estuviese durmiendo”.

Y describió: “Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de gimnasia“.

Respecto a otros detalles de la habitación, el comisario indicó que "no era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente. No había desfibrilador".

La declaración de Javier Mendoza: "Nunca ingresé a la casa"

juicio maradona maqueta

Javier Mendoza era jefe de la comisaría 4.ª de Benavídez y su rol fue evitar que se sacaran fotos del cuerpo para preservar a Maradona, así como también de llevar a cabo un operativo de seguridad con el fin de que nadie ingresara a la propiedad.

“El comisario Farías me llama y me avisa que Maradona no reaccionaba, que estaba descompensado. Yo estaba solo. Me dirijo al lugar de los hechos. Recorrí uno 600 metros hasta llegar. En el barrio ya estaban todos afuera de la casa, se habían enterado de lo que había pasado”, declaró.

“La vivienda ya estaba con precintos y los familiares podían entrar hasta el jardín. Yo nunca ingresé a la casa en la circunstancia del hecho, solo me encargué del operativo de afuera”, sostuvo Mendoza ante el Tribunal.

La declaración de Lucas Farías: vio "un bulto prominente que estaba tapado"

El oficial Farías fue el primero en entrar a la casa de Maradona aquel 25 de noviembre de 2020 tras ser alertado por Mendoza. Hasta el momento, sabía que Maradona "se había descompensado".

ambulancias casa maradona2.jpg

“Yo ingreso al domicilio cerca de las 13:20. Observo alrededor de 7 ambulancias. Me dirijo a cada una de ellas para ver qué problema había, pero me decían que preguntara más adelante. Hasta que llego a la tranquera y una persona me hace una seña y me da a entender que estaba muerto”, contó.

“Yo ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar".

Al igual que Borge, Farías entró a la habitación cuando llegó personal de la Fiscalía junto a la Policía Científica: “Ahí estaba ese bulto prominente sobre la cama tapado con una sabana. Cuando se hace la pericia lo destapan y ahí es cuando se ve que es el cuerpo de Diego Maradona, lo cual a mí me causó una sorpresa porque era verlo con todo lo que representa”.

JUICIO MARADONA

Muerte de Maradona: quiénes son los acusados

Todos los martes y los jueves se celebrarán las audiencias en el juicio que buscará establecer si hubo negligencia en las horas previas al fallecimiento de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

Son ocho los imputados acusados por presunto "homicidio simple con dolo eventual": el médico Leopoldo Luque, la psiquiátra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, además de la enfermera Gisela Madrid.

De acuerdo a lo establecido en el Código Penal, el delito prevé una pena que va de los 8 a los 25 años de cárcel.