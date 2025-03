La impactante foto de la muerte de Diego Maradona que mostró el fiscal del juicio

Ferrari, con tono firme, utilizó la fotografía para ilustrar las condiciones en las que murió el astro el 25 de noviembre de 2020, durante su internación domiciliaria en un country de Tigre. "Así murió Maradona. Quién les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara", acusó el fiscal, señalando directamente a los siete integrantes del equipo médico que enfrentan el juicio.

Y agregó: "Era elocuente el estado. Cualquiera que piense en un familiar tendido en una cama, desde hace varios días, les están mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato".

La crudeza de la imagen y las palabras del fiscal provocaron reacciones inmediatas. Dalma y Gianinna, hijas del Diez, se mostraron visiblemente afectadas: una se cubrió el rostro y la otra dejó ver lágrimas en sus ojos, en un reflejo del dolor que aún persiste tras la pérdida de su padre.

Siete acusados bajo la lupa en el juicio por la muerte de Maradona

El proceso judicial, que se lleva adelante en San Isidro, tiene como protagonistas a siete profesionales de la salud que atendieron a Maradona en sus últimas semanas de vida. Los imputados son Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Todos enfrentan cargos por "homicidio con dolo eventual", un delito que podría acarrear penas de entre 8 y 25 años de prisión. Por su parte, la enfermera Gisella Dahiana Madrid será juzgada por jurados en una segunda etapa, prevista para finales de este año.

La causa fue elevada a juicio en junio de 2022 por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, quien consideró que los acusados no cumplieron con los estándares de la "buena práctica médica" y que, como "garantes" de la salud de Maradona, pudieron haber evitado su desenlace fatal, pero no lo hicieron. Los fiscales, por su parte, calificaron la atención brindada al exjugador como "deficiente", "temeraria" e "indiferente", argumentando que el equipo médico era consciente del riesgo de muerte y no tomó medidas para prevenirlo.

burlando dalma gianinna.jpg Foto NA.

Una imagen que habla por sí sola

La fotografía presentada por Ferrari no solo busca conmover, sino también probar una hipótesis central de la acusación: que la muerte de Maradona no fue un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de negligencias.

El abdomen hinchado y el estado general del cuerpo, según el fiscal, son evidencia de un descuido prolongado que culminó en el fallecimiento del ídolo a los 60 años, víctima de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica.

foto maradona 1.jpg

El juicio, que se extenderá durante varios meses, promete ser un capítulo definitorio en la búsqueda de justicia por la muerte de Diego Maradona, una figura que trascendió el deporte para convertirse en un símbolo cultural de Argentina y el mundo.

Mientras las audiencias avanzan, la pregunta que resuena en la sala y en la opinión pública es clara: ¿Quiénes son los responsables de que el mejor jugador de todos los tiempos haya terminado sus días en esas condiciones?