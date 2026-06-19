Muerte y misterio en Balvanera: hallaron apuñalado a un hombre en plena calle

De inmediato, el hombre dio aviso a la Policía que arribó al lugar al igual que personal médico y, según trascendió, el joven tenía múltiples heridas en el abdomen.

En la escena del crimen se observan manchas de sangre que se extienden incluso sobre la senda peatonal, lo que indicaría que la víctima caminó o intentó desplazarse herida antes de desplomarse en el lugar donde ahora trabajan los investigadores.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar y constató que el hombre ya había fallecido.

De acuerdo con las primeras informaciones, la principal hipótesis de los investigadores es que el joven habría participado de una pelea en la vía pública que terminó de manera fatal. Tampoco descartan un intento de robo.

Por estas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la Policía Científica realizan las tareas de relevamiento en la zona para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, los investigadores buscan el arma homicida.

Una de las principales tareas se centra en el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona.

Fuentes del caso indicaron que también se buscan posibles testigos que puedan aportar información sobre los movimientos registrados durante la madrugada.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°34.