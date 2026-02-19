Multa de tránsito: a cuánto asciende la infracción por no tener la patente como corresponde
La Ciudad de Buenos Aires dispone de la posibilidad de verificar las infracciones de forma online y ágil desde cualquier dispositivo móvil. Los detalles en la nota.
Tapar la patente se convirtió, tras la última actualización en los valores de las multas de tránsito, en una de las infracciones más costosas en la Ciudad de Buenos Aires: la sanción supera los $700.000. Alterar la placa, cubrirla total o parcialmente o circular con el dominio deteriorado o ilegible es considerado una falta grave.
En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires dispone de un servicio online oficial para consultar infracciones de manera simple, rápida y gratuita. A través de la web del Gobierno porteño, se pueden ingresar los datos del vehículo o del conductor y verificar si existen actas pendientes, conocer el detalle de cada multa, revisar el estado del sistema de scoring y, en caso de no registrar deudas, descargar el certificado de libre deuda.
Cómo es la multa que se relaciona a la patente y alcanza los $700.000
En febrero de 2026, manejar en la Ciudad de Buenos Aires con la patente cubierta, modificada o en mal estado puede costar hasta $798.510. Se trata de una de las sanciones más altas del esquema actual.
La falta es considerada grave porque dificulta la identificación del vehículo, tanto en operativos presenciales como mediante cámaras de control. Por otro lado, estos son los valores actualizados de otras infracciones consideradas graves:
- Cruzar un semáforo en rojo: entre $239.553 y $1.197.765.
- Superar los 140 km/h: entre $319.404 y $3.194.040.
- Usar el celular al volante o no llevar cinturón: entre $79.851 y $159.702.
De esta manera, el Gobierno porteño apunta a reforzar el cumplimiento de las normas y mejorar la seguridad vial, con sanciones más severas para quienes cometan conductas que pongan en riesgo a terceros.
