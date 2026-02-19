Multa de tránsito: a cuánto asciende la infracción por no tener la patente como corresponde

En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires dispone de un servicio online oficial para consultar infracciones de manera simple, rápida y gratuita. A través de la web del Gobierno porteño, se pueden ingresar los datos del vehículo o del conductor y verificar si existen actas pendientes, conocer el detalle de cada multa, revisar el estado del sistema de scoring y, en caso de no registrar deudas, descargar el certificado de libre deuda.