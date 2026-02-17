Multas de tránsito: los nuevos valores y qué tener en cuenta
Las infracciones leves vencen a los 2 años y las graves a los 5. En CABA el plazo es distinto. Qué pasa con la renovación del registro si tenés deuda.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
De cuánto son las multas en provincia de Buenos Aires
- Exceso de velocidad: entre $271.050 y $1.807.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes: entre $3361.400 y $1.807.000.
Una prueba de alcoholemia se considera positiva cuando supera los 0,0 gramos por litro, es decir, en Provincia de Buenos Aires para conducir no se debe haber ingerido alcohol. Y para los infractores con resultado positivo, el valor de la multa cambiará según la cantidad de gramos.
En el caso del valor de la multa del exceso por velocidad se medirá por la gravedad de la infracción y la cantidad de kilómetros excedidos.
Qué otras penalizaciones puede recibir el conductor
El inspector de tránsito también puede retener la licencia de conducir y se le puede aplicar la suspensión de la licencia, según la cantidad de alcohol en sangre. También, e podrá retener el vehículo y obligar al conductor a tomar un curso de educación vial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario