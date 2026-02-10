Multas de tránsito: cuándo caducan las deudas y la diferencia clave entre CABA y Provincia
Las infracciones leves vencen a los 2 años y las graves a los 5. En CABA el plazo es distinto. Qué pasa con la renovación del registro si tenés deuda.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Los nuevos cambios en las multas de tránsito
El 2026 tiene novedades sobre prescripción de infracciones. Se trata de un punto clave si necesitás vender el auto o renovar trámites.
Según la Ley Nacional de Tránsito, muchas multas dejan de tener validez si el Estado no las reclama dentro de ciertos plazos:
-
Faltas leves: prescriben a los 2 años
-
Ejemplos: doble fila, bocina indebida, exceso de velocidad menor al 10%
-
Faltas graves: prescriben a los 5 años
-
Ejemplos: alcoholemia, semáforo en rojo, circular sin seguro o sin licencia
Importante: el plazo se reinicia si hay una nueva infracción grave o una notificación judicial firme. En CABA, todas las faltas prescriben a los 5 años, sin distinción.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario