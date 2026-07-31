Multas de tránsito: incrementaron los valores y algunas faltas graves superan los dos millones
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó este mes el nuevo esquema sancionatorio que rige en las calles y rutas del territorio provincial durante el período vigente. La medida responde a la actualización periódica del cuadro tarifario de multas de tránsito, el cual se encuentra vinculado de manera directa con las variaciones registradas en el precio de venta al público de los combustibles de mayor octanaje.
En el escenario actual, muchos usuarios desconocen que ciertos descuidos habituales o maniobras imprudentes en la vía pública pueden derivar en expedientes contravencionales con valores de varios dígitos. Conocer el desglose puntual de los montos resulta indispensable para tomar dimensión sobre las faltas que los organismos de fiscalización buscan erradicar de forma prioritaria en los controles vehiculares desplegados.
Cuáles son las multas más caras en julio 2026
Las infracciones más costosas de julio de 2026 están vinculadas principalmente a aquellas maniobras que representan un mayor peligro para la circulación y pueden provocar accidentes graves.
En ambas jurisdicciones, la multas más alta corresponde al exceso de velocidad. La sanción puede ir desde $340.650 hasta $2.271.000 en el territorio bonaerense y en CABA desde $379.996 hasta $3.799.960. También alcanzan los valores máximos manejar con efectos del alcohol o estupefacientes, con multas de entre $454.200 y $2.271.000 en la provincia y los $284.997 y $1.424.985 en la ciudad porteña.
Otra de las sanciones más elevadas en el gobierno de Axel Kicillof corresponde a circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. En estos casos, la multa puede ubicarse entre $681.300 y $2.271.000, ya que la falta implica que el vehículo no cuenta con la revisión obligatoria que certifica sus condiciones mecánicas de seguridad.
Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.
En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.
Cuándo prescriben las multas de tránsito
Las multas de tránsito no tienen vigencia ilimitada y, una vez cumplido el plazo establecido por la normativa, pueden dejar de ser exigibles. Sin embargo, los tiempos varían según la provincia donde fue cometida la infracción y la gravedad de la falta.
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece como referencia general que las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves tienen un plazo de cinco años.
De todos modos, cada jurisdicción puede establecer sus propios criterios y modificar esos períodos:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.
- Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.
- Córdoba: 3 años para todas las infracciones.
- Chaco: 2 años para leves, 5 años las graves.
- Chubut: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.
- Catamarca: 2 años las leves, 3 años las graves.
- Corrientes: 2 años para todas las faltas.
- Entre Ríos: 5 años para todas las faltas.
- Formosa: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.
- Jujuy: 5 años para todas las faltas.
- La Pampa: 5 años para todas las faltas.
- La Rioja: 5 años para todas las faltas.
- Mendoza: 2 años para las leves, 3 años las graves.
- Misiones: 5 años para todas las faltas.
- Neuquén: 3 años para todas las faltas.
- Río Negro: 5 años para todas las faltas.
- Salta: 5 años para todas las faltas.
- San Juan: 2 años para todas las faltas.
- San Luis: 5 años para todas las faltas.
- Santa Cruz: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santa Fe: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santiago del Estero: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Tierra del Fuego: 2 años para todas las faltas.
- Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).
La prescripción no siempre se aplica automáticamente. En muchos casos, el conductor debe solicitarla ante el organismo correspondiente, como un juzgado de faltas o la autoridad de tránsito local. Además, el plazo puede interrumpirse si se inicia un procedimiento administrativo o judicial relacionado con la infracción.
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