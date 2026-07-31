Multas de tránsito: incrementaron los valores y algunas faltas graves superan los dos millones

Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.

En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.

Cuándo prescriben las multas de tránsito

Las multas de tránsito no tienen vigencia ilimitada y, una vez cumplido el plazo establecido por la normativa, pueden dejar de ser exigibles. Sin embargo, los tiempos varían según la provincia donde fue cometida la infracción y la gravedad de la falta.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece como referencia general que las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves tienen un plazo de cinco años.

De todos modos, cada jurisdicción puede establecer sus propios criterios y modificar esos períodos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.

5 años para todas las faltas. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

La prescripción no siempre se aplica automáticamente. En muchos casos, el conductor debe solicitarla ante el organismo correspondiente, como un juzgado de faltas o la autoridad de tránsito local. Además, el plazo puede interrumpirse si se inicia un procedimiento administrativo o judicial relacionado con la infracción.