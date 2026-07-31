Cómo lograron encontrar en Venezuela a la nena que había desaparecido en Santa Fe en 2023
La menor fue encontrada en la ciudad de Barinas junto con su madre, quien es investigada por haberla trasladado fuera de la Argentina sin autorización paterna.
Una nena santafesina de 5 años fue localizada en Venezuela tras sudesaparición en agosto de 2023, después de ser intensamente buscada desde entonces. La Justicia Federal encontró a la pequeña junto a su madre, en la ciudad de Barinas.
El hallazgo permitió poner en marcha una nueva etapa de la investigación, centrada en el procedimiento de restitución internacional y en la situación de la menor.
La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que precisó que la niña fue encontrada en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, junto con su madre, F.A.S., quien es investigada por haberla trasladado fuera de la Argentina sin autorización paterna.
Según la principal hipótesis de la fiscalía, la mujer se habría llevado a su hija fuera del territorio argentino sin la autorización del padre y la habría ocultado para que no tuviera contacto con él. De acuerdo a esa línea investigativa, los hechos se encuadrarían en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, lo que establece penas de entre 5 y 15 años.
El hallazgo ocurrió luego de que una persona informara a las autoridades sobre un dato que podría dar con el paradero de la nena y su madre. El dato fue verificado por INTERPOL y se realizó un operativo conjunto entre Buenos Aires y Caracas en el domicilio donde se alojaban.
El caso
La investigación había iniciado el 25 de agosto de 2023, cuando el padre de la menor presentó una denuncia ante la Comisaría 1.ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.
De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, la madre habría sustraído y ocultado a la niña, la mantuvo alejada de su padre y la trasladó al exterior desde el 23 de agosto de 2023. Los hechos podrían encuadrarse en el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal referido a la sustracción de menores.
El avance de la causa se produjo después de que una persona aportara información sobre el posible paradero de la niña y de su madre. Los datos fueron canalizados a través de Interpol y, mediante la cooperación entre las oficinas centrales de Buenos Aires y Caracas, se realizaron distintas verificaciones que permitieron confirmar el domicilio.
En este contexto, la fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol sobre la madre de la niña, con el objetivo de determinar si continúa residiendo en el lugar identificado, establecer si utilizó otras identidades y reunir información relevante para el avance del expediente.
El padre de la niña, Pedro Luis Sáez Castillo, había asegurado públicamente que existían elementos que permitían sostener que la pequeña había atravesado varios países utilizando documentación presuntamente falsa.
Mientras la causa penal continúa su curso en la Argentina, el procedimiento de restitución internacional se desarrolla de manera paralela y coordinada entre las autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países.
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