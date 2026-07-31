Cómo lograron encontrar en Venezuela a la nena que había desaparecido en Santa Fe en 2023

La Justicia federal confirmó la localización en Venezuela de M.G.S.A., la niña santafesina de cinco años que era buscada desde agosto de 2023.

El caso

La investigación había iniciado el 25 de agosto de 2023, cuando el padre de la menor presentó una denuncia ante la Comisaría 1.ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente el expediente pasó al fuero federal y quedó radicado en la Unidad Fiscal Santa Fe en septiembre de 2024.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, la madre habría sustraído y ocultado a la niña, la mantuvo alejada de su padre y la trasladó al exterior desde el 23 de agosto de 2023. Los hechos podrían encuadrarse en el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal referido a la sustracción de menores.

El avance de la causa se produjo después de que una persona aportara información sobre el posible paradero de la niña y de su madre. Los datos fueron canalizados a través de Interpol y, mediante la cooperación entre las oficinas centrales de Buenos Aires y Caracas, se realizaron distintas verificaciones que permitieron confirmar el domicilio.

En este contexto, la fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol sobre la madre de la niña, con el objetivo de determinar si continúa residiendo en el lugar identificado, establecer si utilizó otras identidades y reunir información relevante para el avance del expediente.

El padre de la niña, Pedro Luis Sáez Castillo, había asegurado públicamente que existían elementos que permitían sostener que la pequeña había atravesado varios países utilizando documentación presuntamente falsa.

Mientras la causa penal continúa su curso en la Argentina, el procedimiento de restitución internacional se desarrolla de manera paralela y coordinada entre las autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países.