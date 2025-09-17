Multitudinaria: las mejores fotos y videos que dejó la tercera Marcha Federal Universitaria
En una jornada histórica, con doble derrota de Javier Milei en Diputados incluida, miles de personas marcharon alrededor del país en contra del Gobierno.
Este miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria desde que asumió Javier Milei como presidente. El motivo de la nueva movilización tuvo que ver con la sesión especial que la oposición convocó en la Cámara de Diputados para discutir los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica.
Mientras el debate se llevaba a cabo, miles de personas se congregaron en distintos puntos del país -siendo el principal frente al Congreso- para repudiar el accionar libertario y esperar juntos por la decisión de los legisladores, que resultó favorable a los intereses de docentes y estudiantes universitarios, así como también a médicos y trabajadores del Hospital Garrahan.
La movilización, que tuvo la presencia de jubilados y diferentes organizaciones sociales y políticas, fue nuevamente multitudinaria y dejó las mejores fotos para revivirla una y otra vez.
Los mejores fotos y videos de la tercera Marcha Federal Universitaria
Los festejos en las afueras del Congreso
Tras conocerse el resultado de la votación en relación al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los manifestantes estallaron de alegría. Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, la norma ahora pasa a manos del Senado, que deberá definir si se ratifica la ley o queda vetada.
El festejo de los diputados opositores dentro del recinto
Las otras dos marchas de las universidades durante el gobierno de Milei
Abril de 2024: Conocida como la "Marcha Federal Universitaria", fue una movilización masiva y de carácter federal que se llevó a cabo en diversas ciudades del país. Tuvo un gran impacto y se considera un hito en la defensa de las universidades públicas.
Octubre de 2024: También se realizó una marcha en octubre del mismo año, impulsada por las universidades y otros sectores, en respuesta a la situación presupuestaria y a los recortes que afectaban el funcionamiento del sistema universitario.
