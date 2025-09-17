Multitudinaria: las mejores fotos y videos que dejó la tercera Marcha Federal Universitaria

Este miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria desde que asumió Javier Milei como presidente. El motivo de la nueva movilización tuvo que ver con la sesión especial que la oposición convocó en la Cámara de Diputados para discutir los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica.