Vuelven a hablar los carteles: así se expresaron los manifestantes en la Marcha Federal Universitaria

La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados

En una nueva jornada histórica, Diputados rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Pediatría, con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. De esta manera, la norma vetada por el Presidente pasará ahora a manos del Senado, que definirá el curso de la ley.

Además, la Cámara baja también rechazó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, con 174 afirmativos, 67 votos negativos y 2 abstenciones, significando un nuevo revés a la gestión libertaria. Esta norma también pasa a manos de la Cámara alta, dirigida por Victoria Villarruel.

