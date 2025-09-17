Festejo en todo el arco de la oposición por el rechazo en Diputados a los vetos de Javier Milei

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, sentenció el mandatario bonaerense.

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, indicó que este miércoles quedó demostrado que “la educación y la salud pública son más fuertes que cualquier veto”.

“Queda demostrado que unir fuerzas contra la crueldad del Gobierno vale, que la movilización en la calle y el respeto a la voluntad en las urnas transforma la realidad en favor de los argentinos. Adelanto mi voto en el Senado: vamos a seguir defendiéndolas”, expresó en X.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar manifestó que este “nuevo golpe” hace “tambalear” al Presidente, pero probablemente no lo haya planteado de manera antidemocrática.

“El rechazo al veto de la emergencia del Garrahan y la salud pediátrica es otro logro de la movilización popular. Es falsa la idea que los vetos del Presidente se fundan en la defensa del equilibrio fiscal”, señaló el titular de ATE en un extenso mensaje en el que convino además que "el león pierde con los votos y ahora también con los vetos", en referencia a la ya casi olvidada caricatura de Javier Milei.

El dirigente social Juan Grabois fue bastante más escueto en su mensaje, que no por ello dejó de ser celebratorio al final de una jornada decisiva para la salud y educación públicas: “Pueblo 2 – Milei 0 (Karina 3%)”, ironizó el referente de Patria Grande, que es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, por su parte, calificó el rechazo a los vetos como “un triunfo de la sociedad” que frenó el “plan de entrega y miseria planificada” del Presidente.

“No entregamos la Universidad Pública. Tampoco al Garrahan. El Congreso es el lugar para frenar el plan de entrega y miseria planificada de (Javier) Milei y su secta. Para tener presente el 26 de octubre”, sentenció.

