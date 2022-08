Joven asegura ser el primer argentino en llenar el álbum del Mundial con un "Tinder de figuritas"

album figuritas mundial completo

¿Cómo lo logró?

Creó una cuenta de Instagram: figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó Di Pietro

"La gente me iba mandando las repetidas que tenía y yo agarraba las que me servían. A las otras las subía a Instagram, para que el resto se motivara y a mí me llegaran las que me servían. Era como un beneficio mutuo", señaló en diálogo con El Doce Tv.

Además contó que entre el martes y viernes de la semana pasada "cambió unas 250 figuritas" y reveló que el cromo de Messi le tocó "en el tercer paquetito". "Fue tremendo, fue casi una señal divina de que teníamos que ponernos con el álbum. Lo festejamos y nos motivó un poquito más", dijo entre risas.