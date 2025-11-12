Marcos Giles y Ángela Torres sorprendieron con un beso en vivo: crecen los rumores de romance

En medio del clima distendido, otro de los compañeros, Davo Xeneize, también se sumó a la canción. Fue allí cuando Giles comenzó a acercarse lentamente a Ángela. En un movimiento inesperado, le corrió el pelo con delicadeza, tras lo cual la cantante bromeó al respecto. “Se tarda”, dijo la sobrina de Diego Torres generando risas tanto en el estudio como en el chat del vivo. Antes de que la audiencia pudiera procesar lo que sucedía, Marcos la sorprendió con un beso fugaz, plantando un gesto romántico que desconcertó y encendió aun más el ánimo de los presentes. Incluso Nico Occhiato, conductor del ciclo, terminó aplaudiendo el momento y aportando el toque de celebración a una escena que se volvió viral en apenas unos segundos.