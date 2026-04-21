Caso Nora Dalmasso: tres fiscales ante un jury inédito por dejar escapar al asesino
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentan un juicio sin precedentes en Córdoba. Están acusados de omitir pruebas clave para resolver el caso.
A casi 20 años del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, Córdoba, los tres primeros fiscales que investigaron el caso se enfrentan a un jury de enjuiciamiento sin precedentes, donde se los acusa de omitir pruebas genéticas y testimoniales que habrían sido clave para resolver el asesinato.
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro son juzgados desde hoy por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa, tras omitir pericias fundamentales durante casi dos décadas.
Pistas ignoradas: ¿por qué fallaron los fiscales del caso Nora Dalmasso?
Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal fueron los primeros en actuar en la causa por el asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada sin vida en su casa del barrio privado Villa Golf de Río Cuarto.
En el caso de Di Santo, intervino en la causa desde 2007 hasta 2015; Miralles participó entre 2016 y 2017, y luego estuvo a cargo Pizarro hasta 2019. Fue este último quien elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo de Dalmasso, como supuesto ideólogo del crimen.
En julio de 2022, un jurado popular de Río Cuarto decidió absolver a Macarrón. La decisión fue unánime y ocurrió luego de que el fiscal Julio Rivero no presentara acusación en su contra por falta de pruebas.
Tras la absolución del viudo, el fiscal Pablo Jávega se hizo cargo del expediente y propuso una revisión completa, incluyendo un mapeo genético de 200 personas que habían tenido acceso o contacto con la vivienda en la que ocurrió el crimen.
Se descubrió así que entre 2008 y 2010 los resultados de los análisis genéticos ya descartaban la presunta participación de la familia Macarrón en el crimen y, por el contrario, señalaban un perfil ajeno que no fue cotejado.
Caso Dalmasso: quién era el principal sospechoso
A fines de 2024, las pericias genéticas señalaron a Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la casa de Dalmasso, como el principal sospechoso del asesinato. Su ADN fue encontrado en el cinto de la bata con la que fue estrangulada y en la zona íntima de la víctima.
Según el resultado de la autopsia, el asesino había dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata
Pese a esto, en octubre de 2024, la Justicia de Córdoba tuvo que sobreseer al único imputado debido a que había vencido el plazo máximo para investigar el delito de abuso sexual y homicidio.
De esta forma, el caso Nora Dalmasso quedó impune al no tener un autor material formalmente condenado.
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