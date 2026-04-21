Caso Nora Dalmasso: tres fiscales ante un jury inédito por dejar escapar al asesino

Tras la absolución del viudo, el fiscal Pablo Jávega se hizo cargo del expediente y propuso una revisión completa, incluyendo un mapeo genético de 200 personas que habían tenido acceso o contacto con la vivienda en la que ocurrió el crimen.

Se descubrió así que entre 2008 y 2010 los resultados de los análisis genéticos ya descartaban la presunta participación de la familia Macarrón en el crimen y, por el contrario, señalaban un perfil ajeno que no fue cotejado.

Caso Dalmasso: quién era el principal sospechoso

A fines de 2024, las pericias genéticas señalaron a Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la casa de Dalmasso, como el principal sospechoso del asesinato. Su ADN fue encontrado en el cinto de la bata con la que fue estrangulada y en la zona íntima de la víctima.

ROBERTO BARZOLA

Según el resultado de la autopsia, el asesino había dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata

Pese a esto, en octubre de 2024, la Justicia de Córdoba tuvo que sobreseer al único imputado debido a que había vencido el plazo máximo para investigar el delito de abuso sexual y homicidio.

De esta forma, el caso Nora Dalmasso quedó impune al no tener un autor material formalmente condenado.