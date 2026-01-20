Murió en Mendoza el primer paciente del país con Gripe A H3N2

Según se informó oficialmente, el hombre tenía ciudadanía española y residía en España desde hacía aproximadamente 20 años. Había arribado a Mendoza en un vuelo proveniente de Europa con el objetivo de visitar a familiares. Pese a contar con la vacunación correspondiente, su estado de salud previo fue determinante en el desarrollo del cuadro. Al respecto, la directora del hospital aclaró: "Él había recibido la vacuna en España, por lo menos", y explicó que, aun con inmunización, las personas con enfermedades de base pueden sufrir complicaciones severas frente a este tipo de virus.