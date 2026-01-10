Mendoza: manejaron dos cuadras por la vereda y se filmaron riéndose

vereda mendoza

El nivel de cinismo mostrado por los ocupantes del vehículo, que parecían disfrutar de la tensión generada en los transeúntes, fue el detonante para que el video escalara rápidamente en las plataformas digitales. El repudio de la comunidad mendocina fue unánime, exigiendo que las autoridades actúen con la mayor rigurosidad posible para evitar que este tipo de conductas queden impunes en el futuro.

Identificación de los responsables y posibles penas

Tras la difusión masiva del material audiovisual, la Municipalidad de Guaymallén tomó cartas en el asunto de manera urgente. Hasta el momento, los organismos de control han logrado identificar formalmente a dos de los implicados, aunque se estima que la cifra total de responsables asciende a cuatro. Debido a la naturaleza del hecho, se ha iniciado un proceso administrativo bajo la carátula de infracción gravísima a la Ley de Tránsito, lo que supone un fuerte revés legal para los involucrados.

Las consecuencias para los jóvenes podrían ser tanto económicas como judiciales. Se estima que la multa podría superar los 600 mil pesos, dado que se trata de un concurso de faltas acumuladas. Paralelamente, la situación ha trascendido la órbita municipal: el Ministerio de Seguridad evalúa actualmente una posible intervención penal por la contravención cometida. De esta manera, una tarde que fue planeada para la diversión y la transgresión de las normas termina convirtiéndose en un serio dolor de cabeza judicial para un grupo que desafió la seguridad pública por un puñado de reproducciones en internet.