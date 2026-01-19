Mendoza: andinista francés murió cuando estaba cerca de la cima del cerro Aconcagua
El cuerpo de Guillaume Ferey fue localizado en "La cueva", tal como lo reportó su guía al alertar cuando observó que había perdido la conciencia.
Un andinista de nacionalidad francesa murió este lunes cuando se encontraba cerca de la cima del Aconcagua, en la provincia de Mendoza. Su guía dio aviso a las autoridades pero los rescatistas no pudieron auxiliarlo.
El andinista fue identificado como Guillaume Ferey, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de "La cueva", a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, no muy lejos de la cima del pico más alto de la Argentina y de América.
El guía que acompañaba al andinista francés alertó a las autoridades apenas observó que su compañero había perdido la conciencia, pero cuando la Patrulla de Rescate y el personal médico del Servicio de Cóndores llegaron al sitio se encontraron con un panorama crítico.
Tras un operativo de emergencia realizado con la mayor celeridad posible, los profesionales de la salud y el guía atendieron a Ferey con cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Tras confirmarse la muerte del andinista francés se abrió una causa en la justicia de Mendoza que quedó en manos del fiscal de turno, Ricardo Iturbide, quien ordenó que el levantamiento del cuerpo.
El procedimiento se realizará a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura, alrededor de las 8.30 del martes.
Se trata de la segunda vida que se cobra el Aconcagua en lo que va de 2026, ya que el 4 de enero pasado un montañista ruso de 55 años murió al intentar llegar a la cumbre del cerro Aconcagua en Mendoza.
El turista - identificado como Konstantin Bitiukov - sufrió una descompensación mientras realizaba una expedición en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar (msnm).
El hombre y su equipo estaban muy cerca de la cima, cuando, forma repentina, se desvaneció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia fue imposible reanimarlo y su deceso se confirmó a las 13.40 del domingo.
