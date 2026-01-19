Mendoza: andinista francés murió cuando estaba cerca de la cima del cerro Aconcagua

El procedimiento se realizará a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura, alrededor de las 8.30 del martes.

Se trata de la segunda vida que se cobra el Aconcagua en lo que va de 2026, ya que el 4 de enero pasado un montañista ruso de 55 años murió al intentar llegar a la cumbre del cerro Aconcagua en Mendoza.

ruso aconcagua

El turista - identificado como Konstantin Bitiukov - sufrió una descompensación mientras realizaba una expedición en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar (msnm).

El hombre y su equipo estaban muy cerca de la cima, cuando, forma repentina, se desvaneció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia fue imposible reanimarlo y su deceso se confirmó a las 13.40 del domingo.