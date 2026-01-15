Descubrí Mendoza: el pueblo ideal para probar vinos de alta gama y maravillarse por sus paisajes
Un destino entre montañas y viñedos que fue elegido entre los mejores pueblos turísticos del mundo. Conocelo acá.
En el corazón del Valle de Uco, hay un pueblo que se alza como uno de los secretos mejor guardados de Mendoza. Este pequeño pueblo, rodeado por la imponente Cordillera de los Andes y extensos viñedos, combina la tranquilidad de la vida rural con una oferta vitivinía de primer nivel. Su belleza natural y su historia lo convirtieron en uno de los destinos más encantadores para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.
El reconocimiento llegó en 2024, cuando fue elegido en el concurso de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo, un logro que refleja su compromiso con el turismo sostenible y su riqueza cultural. En sus más de 2000 hectáreas de viñedos, se elaboran algunos de los vinos más premiados del país, destacándose cepas como el Malbec, el Chardonnay y el Cabernet Franc.
Además de su tradición enológica, Los Chacayes ofrece una experiencia completa: historia sanmartiniana, paisajes únicos y una calma difícil de encontrar. Es un lugar que invita a disfrutar del presente, entre aromas de vino, aire puro y la inmensidad de la cordillera.
Qué hacer en Los Chacayes
Las opciones en este rincón mendocino son tan variadas como sus paisajes. Las visitas a bodegas son una parada obligada: más de veinte establecimientos abren sus puertas para mostrar el proceso del vino, desde la vid hasta la copa, con degustaciones entre montañas.
Los amantes de la naturaleza pueden recorrer la Reserva Natural Manzano Histórico, ideal para caminatas, cabalgatas y observación de aves. Allí también se encuentra el imponente Cristo de la Hermandad, una escultura de 23 metros que domina el horizonte y ofrece una vista panorámica inolvidable.
El turismo aventura tiene su espacio con circuitos de trekking que serpentean por los cerros, mientras que los interesados en la historia pueden visitar el Parque Temático Sanmartiniano, un sitio que revive los pasos del General San Martín en la región, incluyendo el famoso Manzano Histórico, donde descansó en 1823.
Dónde queda Los Chacayes
Los Chacayes está ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, dentro del Valle de Uco. Su altitud, entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar, crea un microclima ideal para el cultivo de la vid y una vista inigualable de los Andes. Rodeado de formaciones rocosas, viñedos y vegetación autóctona, es un refugio natural que combina aislamiento, belleza y serenidad.
Cómo llegar a Los Chacayes
Desde la ciudad de Mendoza, el acceso es sencillo. En auto, el viaje toma alrededor de dos horas por la Ruta 40, hasta conectar con la Ruta Provincial 94 que conduce al Valle de Uco. Los caminos están en excelente estado y el recorrido ofrece panorámicas únicas de la montaña y los viñedos.
Por su ubicación estratégica, también se puede combinar la visita con otros destinos turísticos de la provincia, como Tunuyán, Tupungato o los centros de esquí cercanos. Ideal para una escapada corta o para disfrutar unos días de calma entre vinos, historia y paisajes de ensueño.
