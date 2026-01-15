Descubrí Mendoza: el pueblo ideal para probar vinos de alta gama y maravillarse por sus paisajes

Los Chacayes

El turismo aventura tiene su espacio con circuitos de trekking que serpentean por los cerros, mientras que los interesados en la historia pueden visitar el Parque Temático Sanmartiniano, un sitio que revive los pasos del General San Martín en la región, incluyendo el famoso Manzano Histórico, donde descansó en 1823.

Dónde queda Los Chacayes

Los Chacayes está ubicado a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, dentro del Valle de Uco. Su altitud, entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar, crea un microclima ideal para el cultivo de la vid y una vista inigualable de los Andes. Rodeado de formaciones rocosas, viñedos y vegetación autóctona, es un refugio natural que combina aislamiento, belleza y serenidad.

Los Chacayes 2

Cómo llegar a Los Chacayes

Desde la ciudad de Mendoza, el acceso es sencillo. En auto, el viaje toma alrededor de dos horas por la Ruta 40, hasta conectar con la Ruta Provincial 94 que conduce al Valle de Uco. Los caminos están en excelente estado y el recorrido ofrece panorámicas únicas de la montaña y los viñedos.

Por su ubicación estratégica, también se puede combinar la visita con otros destinos turísticos de la provincia, como Tunuyán, Tupungato o los centros de esquí cercanos. Ideal para una escapada corta o para disfrutar unos días de calma entre vinos, historia y paisajes de ensueño.