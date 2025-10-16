Video: así se derrumbó parte de un puente peatonal sobre la avenida General Paz
Parte de la estructura colapsó a la altura de Villa Riachuelo, sentido al Río de la Plata, tras el choque de un camión. No se registraron heridos.
Un puente peatonal que atraviesa la avenida General Paz se derrumbó parcialmente este jueves tras ser impactado por un camión con pluma. El momento exacto del colapso quedó registrado en un video.
El hecho ocurrió este mediodía en el cruce peatonal de la calle Madariaga, sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Villa Riachuelo. Por incidente no se registraron personas heridas, aunque ocasionó un caos en el tránsito vehicular de la zona.
El video muestra el momento exacto en el que el camión, que transitaba por uno de los carriles de la mano izquierda, impacta contra el puente que automáticamente cae y queda cruzado en una diagonal vertical sobre la avenida, dejando a varios vehículos atrapados ante la imposibilidad de avanzar.
A causa del impacto, parte de la estructura del puente en altura que cruza la General Paz se desplomó parcialmente, por lo que el tránsito se encontraba completamente cortado desde la avenida 27 de febrero hasta la avenida General Francisco Fernández de la Cruz.
En otro video al que accedió minutouno.com se ve el trabajo de las autoridades en la zona del incidente y al puente caído parcialmente sobre la avenida General Paz.
En el lugar trabajó personal de Autopistas del Sol, la concesionaria responsable de la General Paz y agentes de la Comisaría Vecinal 8C de la Policía de la Ciudad, quienes montaron un importante operativo para desviar el tránsito y permitir el ingreso del equipo técnico encargado de evaluar el estado de la estructura.
También asistió al lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con varias ambulancias para evaluar posibles lesionados. Finalmente, fuentes sanitarias confirmaron que no se registraron víctimas por el hecho.
A su vez, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad también se hicieron presentes en el lugar.
Cabe recordar que la normativa vigente sobre la avenida General Paz solo permite el tránsito de camiones de hasta 2500 kg, exclusivamente por la derecha y a un máximo de 60 km/h. Sin embargo, camiones de gran porte transitan por esta vía causando congestiones o graves accidentes como el derrumbe de este jueves.
