Video: así se derrumbó parte de un puente peatonal sobre la avenida General Paz

En otro video al que accedió minutouno.com se ve el trabajo de las autoridades en la zona del incidente y al puente caído parcialmente sobre la avenida General Paz.

En el lugar trabajó personal de Autopistas del Sol, la concesionaria responsable de la General Paz y agentes de la Comisaría Vecinal 8C de la Policía de la Ciudad, quienes montaron un importante operativo para desviar el tránsito y permitir el ingreso del equipo técnico encargado de evaluar el estado de la estructura.

También asistió al lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) con varias ambulancias para evaluar posibles lesionados. Finalmente, fuentes sanitarias confirmaron que no se registraron víctimas por el hecho.

A su vez, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad también se hicieron presentes en el lugar.

Cabe recordar que la normativa vigente sobre la avenida General Paz solo permite el tránsito de camiones de hasta 2500 kg, exclusivamente por la derecha y a un máximo de 60 km/h. Sin embargo, camiones de gran porte transitan por esta vía causando congestiones o graves accidentes como el derrumbe de este jueves.