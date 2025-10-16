Transmitido en vivo y en directo: así fue el robo y persecución en la General Paz

Después del insólito hurto, se reanudó el tránsito en la General Paz

Poco más tarde del insólito hecho delictivo transmitido en vivo y en directo, se reanudó el tránsito en ambos sentidos de la Avenida General Paz, luego de que se retiraran los restos del puente peatonal que en horas del mediodía había sido embestido y derribado por un camión.

Como se indicó, el incidente, que no causó heridos ni víctimas, se produjo a la altura de la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando un camión equipado con una pluma golpeó la estructura del puente y provocó la caída del mismo, paralizando el tránsito en la zona y el caos en medio del cual se produjo el hurto y posterior persecución con final feliz.