Transmitido en vivo y en directo: así fue el robo y persecución en la General Paz
Un peatón sustrajo subrepticiamente de la caja de un camión detenido el maletín con un taladro atornillador, lo que motivó una veloz persecución que fue transmitida por las señales de noticias que cubrían el caos vehicular.
Un insólito hecho delictivo fue transmitido en directo este jueves por los canales de televisión que mostraban la congestión vehicular producida en la Avenida General Paz a raíz del puente peatonal que se derrumbó a la altura de la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Un peatón que circulaba por el lugar sustrajo subrepticiamente un maletín con un taladro atornillador de la caja de un camión de porte mediano que se hallaba detenido por el tránsito, lo que fue notado por el conductor del vehículo.
En ese marco, comenzó una veloz persecución entre víctima y victimario que fue emitida en vivo por las señales de noticias que cubrían el caos de tránsito; hecho delictivo que, por suerte, tuvo un final feliz, ya que la víctima del hurto pudo recuperar su herramienta de trabajo.
Según su relato, alcanzó al caco y éste soltó el fruto de su robo ante la inminencia de una eventual reprimenda física, gracias a lo cual fue recuperado el maletín. “No lo agarré… Cuando lo manoteé, soltó la máquina”, declaró el trabajador.
Después del insólito hurto, se reanudó el tránsito en la General Paz
Poco más tarde del insólito hecho delictivo transmitido en vivo y en directo, se reanudó el tránsito en ambos sentidos de la Avenida General Paz, luego de que se retiraran los restos del puente peatonal que en horas del mediodía había sido embestido y derribado por un camión.
Como se indicó, el incidente, que no causó heridos ni víctimas, se produjo a la altura de la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando un camión equipado con una pluma golpeó la estructura del puente y provocó la caída del mismo, paralizando el tránsito en la zona y el caos en medio del cual se produjo el hurto y posterior persecución con final feliz.
