Los mensajes que Nahir Galarza le mandó a Fernando Pastorizzo después de asesinarlo

Luego de que se estrenara una polémica película sobre el caso centrada en Galarza - por la que incluso la asesina cobró dinero - se viralizaron nuevamente los mensajes que la joven le envió a Fernando aquel 29 de diciembre después de matarlo y las advertencias de la víctima días antes del crimen.

Nahir le mandó dos mensajes de WhatsApp a Fernando después de asesinarlo.

marcelo galarza nahir galarza

El primer texto envido a las 5.52 AM dice “La podés cortar?”. Treinta segundos después le escribió: “Ya te dije que no me vi con nadie”, según reveló en ese entonces el diario local El Día.

La última vez que Nahir y Fernando había intercambiado mensajes había sido el 28 de diciembre, cerca de la 1 de la madrugada. "Hubiera preferido que elijas no dejar de hablarme en ese caso", le dijo ella a la 1.04.

nahir galarza

Tras esto, dos minutos después fue Fernando el que le respondió con varios mensajes:

- "Jajajajjajajan igual ni aunque me paguen 1 millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste, jaja

- Y queroa (sic) dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo

- Sabes

- Pero por favor

- Yo no te jodo

- Nada más".

Cómo fue el crimen de Fernando Pastorizzo

fernando pastorizzo.jpg Pastorizzo apareció con un ojo hinchado el día después de Navidad

Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018 por considerarla culpable de homicidio agravado por el vínculo. La sentencia fue dictadapor el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

La Justicia determinó que Galarza asesinó a Pastorizzo en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017. El cuerpo del joven fue encontrado en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón, tirado en el suelo junto a su moto y dos cascos.

Cuando Galarza reconoció ser la autora del crimen, dijo que le disparó con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 mm. Detalló que primero le disparó por la espalda y luego en el pecho. Sostuvo que había sido de manera “accidental”.

Tras el crimen, Nahir volvió caminando unas 20 cuadras hasta su casa.

Luego de que se encontrara el cuerpo de Fernando, la asesina publicó un mensaje en sus redes sociales con una foto de la víctima: “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel”.

nahir galarza fernando pastorizzo.jpg

A principios de 2022 Nahir acusó a su padre por el crimen de Fernando Pastorizzo. “Yo no lo maté, fue él”, aseguró.