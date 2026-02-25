Venezuela: Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre en reclamo de su liberación

“Nahuel nos envió a decir que exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja internacional. Si no, no levanta la huelga de hambre”, afirmó la pareja de Gallo.

nahuel gallo gendarme

En un extenso posteo en X, Gómez dijo que “lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martínez Rangel, quien es el director del recinto. Lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes solo es responsabilidad de usted y sus custodios”.

“A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA".