Venezuela: Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre en reclamo de su liberación
El gendarme se encuentra detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía.
El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se ha sumado a una huelga de hambre masiva en la prisión de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas. La noticia fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció que la medida es secundada por más de 200 internos en protesta por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas judiciales
Un interno de El Rodeo 1 respondió a los familiares que se acercaron al penal y comunicaron a los gritos: “El argentino sigue en huelga”. La protesta, que involucra a más de 200 presos políticos, busca reclamar la liberación de las personas que continúan detenidas bajo el régimen chavista.
La medida fue reportada inicialmente por el Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los denominados "presos políticos" en el país caribeño. Su director, Alfredo Romero, cifró inicialmente en 100 los detenidos que iniciaron la medida, aunque familiares de los reclusos aseguran que el número es significativamente mayor.
Gallo, quien cumple 441 días bajo una situación que su familia califica de "desaparición forzada", ha visto agravado su estado de salud debido a la prolongada detención y ahora por la huelga.
Desde hace varios días, los familiares de los detenidos mantienen una vigilia frente a la cárcel, a la espera de las liberaciones que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Entre ellos estaba la suegra de Gallo, Yalitza García.
“Nahuel nos envió a decir que exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja internacional. Si no, no levanta la huelga de hambre”, afirmó la pareja de Gallo.
En un extenso posteo en X, Gómez dijo que “lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO. Responsabilizo a Martínez Rangel, quien es el director del recinto. Lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes solo es responsabilidad de usted y sus custodios”.
“A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA".
