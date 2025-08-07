Nancy Pazos se emocionó al recordar cómo el Hospital Garrahan salvó la vida de su hijo

nancy pazos garrahan

El Hospital Garrahan, fundado en 1987, es un referente regional en atención pediátrica y cuenta con equipos multidisciplinarios que cubren una gran variedad de especialidades médicas. Atiende a pacientes de todo el país, en muchos casos en condiciones sociales vulnerables. La institución es, además, un centro de investigación y formación médica de primer nivel, con una fuerte vocación de servicio público. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Garrahan y otros centros de salud se han visto afectados por restricciones presupuestarias y debates políticos que ponen en riesgo su funcionamiento óptimo.

La votación en Diputados, que contó con un amplio respaldo de distintos bloques, buscó justamente visibilizar la emergencia pediátrica como una cuestión urgente que requiere atención y presupuesto. Sin embargo, sectores políticos y económicos que promueven un ajuste severo en el gasto público en salud, entre ellos Javier Milei y sus aliados, cuestionan el alcance y la legitimidad de estas medidas, lo que generó una fuerte polémica pública.

Nancy Pazos, con su relato sincero y humano, puso en primer plano la realidad que hay detrás de esos números y debates: historias de vida, lucha y esperanza. Su experiencia personal aportó un valor incalculable a la discusión, recordando a todos que detrás de cada expediente médico hay un niño, una familia, un futuro en juego.