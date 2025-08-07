El nuevo feriado que establece un fin de semana largo: cuándo es
Un nuevo feriado se suma al calendario y traerá varios días de descanso consecutivo. La medida combina celebraciones nacionales y locales, generando uno de los fines de semana más largos del año.
Agosto traerá una sorpresa para miles de argentinos que podrán disfrutar de un descanso más extenso de lo habitual. Un feriado nacional, sumado a una fecha conmemorativa local, creará un fin de semana extralargo ideal para aprovechar en familia o con amigos.
La decisión no solo beneficia a los residentes de una localidad bonaerense, sino que también forma parte de la estrategia oficial de impulsar el turismo interno y las actividades culturales. De esta forma, se espera que la celebración atraiga visitantes y dinamice la economía de la zona.
Con propuestas para todas las edades, el festejo combinará actos oficiales, espectáculos artísticos, comidas típicas y actividades recreativas, todo en el marco de un aniversario fundacional que promete ser inolvidable.
Feriado del 18 de agosto: el fin de semana XXL
El lunes 18 de agosto será feriado en Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por el 124° aniversario de su fundación. Este día se sumará al feriado nacional del viernes 15 de agosto —en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín—, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos.
Durante la jornada festiva, la Municipalidad de Carlos Tejedor organizará una gran celebración con almuerzo comunitario, espectáculos, propuestas culturales y actividades para todas las edades. El feriado será obligatorio para la administración pública municipal y optativo para bancos, comercios, industrias y el sector privado en general.
Calendario: los próximos feriados
Desde agosto en adelante, el calendario oficial de feriados en Argentina queda así:
-
Viernes 15 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (trasladado desde el 17).
Lunes 18 de agosto: feriado local en Tres Algarrobos por el aniversario de su fundación.
Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladable).
Viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional (con feriado con fines turísticos).
Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
