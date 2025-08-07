El nuevo feriado que establece un fin de semana largo: cuándo es

Feriado del 18 de agosto: el fin de semana XXL

El lunes 18 de agosto será feriado en Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por el 124° aniversario de su fundación. Este día se sumará al feriado nacional del viernes 15 de agosto —en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín—, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos.