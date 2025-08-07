La confirmación oficial sobre el feriado del 17 de agosto: cuándo caerá el fin de semana largo

En 2025, esta fecha cae domingo, lo que implica que solo impactaría en quienes trabajan ese día. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos, lo que extenderá el descanso para la mayoría y generará un fin de semana largo. Este beneficio dependerá de la decisión de cada empleador, salvo en sectores como bancos y seguros, donde el cese de actividades es obligatorio.