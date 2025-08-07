La confirmación oficial sobre el feriado del 17 de agosto: cuándo caerá el fin de semana largo
Agosto traerá un nuevo fin de semana largo para gran parte de los argentinos. Aunque el feriado oficial del 17 de agosto cae domingo, el Gobierno confirmó un cambio que permitirá disfrutar de tres días seguidos de descanso.
Como cada año, el 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes en la historia argentina y líder del Ejército de los Andes. Este prócer fue clave en las gestas de independencia de Argentina, Chile y Perú, y su legado se recuerda de manera inamovible en el calendario.
En 2025, esta fecha cae domingo, lo que implica que solo impactaría en quienes trabajan ese día. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos, lo que extenderá el descanso para la mayoría y generará un fin de semana largo. Este beneficio dependerá de la decisión de cada empleador, salvo en sectores como bancos y seguros, donde el cese de actividades es obligatorio.
Esto significa que gran parte del país podrá aprovechar del viernes 15 al domingo 17 de agosto para descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas. Además, el cambio se enmarca en la estrategia de feriados turísticos que busca impulsar el consumo y el turismo interno en distintas regiones.
Los motivos del feriado del 17 de agosto
El feriado del 17 de agosto rinde homenaje al legado de San Martín, considerado el Padre de la Patria. Según la Ley 20.744, los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical, mientras que los días no laborables son opcionales para el empleador. La diferencia clave también está en el pago: si se trabaja un feriado, corresponde el pago doble, mientras que un día no laborable se abona como una jornada común.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
-
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
-
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
-
15 de agosto
21 de noviembre
