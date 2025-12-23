Navidad 2026: cuánto cuesta el pan dulce en cada una de las marcas más buscadas

pan dulce betular

Maru Botana, otra conocedora del paladar dulce argentino, ofrece una opción a $ 46.000 la unidad.

Es que el pan dulce y sus variantes más populares, sea panetone o pandoro, es un clásico de la mesa de Navidad, ya sea con o sin frutas abrillantadas, con más o menos agua de azahar, y hasta con rellenos varios, de autor o comprado en el supermercado.

pan dulce maru botana

En Atelier Fuerza, panadería especializada en masa madre con varias sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron el lunes de esta semana que hasta el miércoles hay ejemplares de pan dulce en dos tamaños: el familiar, que viene en caja y cuesta $ 42.000, y el que viene en bolsa, tiene la mitad del tamaño y sale $ 22.000.

Pan dulce Atelier Fuerza

Laban, en Palermo, también ofrece dos tamaños de pan dulce, lo que ayuda a evitar atiborrarse de comida el 24 pero vuelve escueto el desayuno del 25. Como sea, hay un ejemplar de medio kilo a $ 23.000 y uno más grande a $ 38.000 el kilo.

pan dulce de laban

En general, los panes dulces caseros o artesanales duran frescos unos siete días, pero si se calcula bien el tamaño es probable que no quede ni una miga para el fin de la velada.