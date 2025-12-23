Navidad 2026: cuánto cuesta el pan dulce en cada una de las marcas más buscadas
El único índice inflacionario que importa a esta altura del año es el que hace sentir su rigor en la panadería, cuando toca hacer acopio para la mesa dulce.
El menú para Navidad sufrió varios cambios a través de los años para adaptarse al bolsillo y la temperatura de estas latitudes, pero hay un ítem que sigue firme en el centro de la mesa: el pan dulce.
La dispersión de precios se notó este año, ahora que todos estamos más pendientes de "la macro" que de la inflación, y puede que las panaderías y supermercados ganen terreno ante ofertas deluxe más tradicionales, como es el pan dulce del restaurante Plaza Mayor, que cotiza a $ 36.000 el kilo y hay que ir a buscarlo a su local.
Por el lado de Donato De Santis, el jurado de "MasterChef Celebrity" ofrece un pan dulce con tutti en su Cucina Paradiso, a $ 29.900 el kilo y sin frutas abrillantadas, pero con cáscara de naranja, avellanas y nueces.
Mientras tanto, otro pastelero mediático, Damián Betular, ofrece uno de 750 gramos a $ 56.000 en su local de Villa Devoto.
Viene con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y está cubierto con un craquelin de cacao y avellanas, así que es un regalo de lujo para llegar a la cena de Nochebuena, y un desayuno excelente para el anfitrión, si queda algo.
Maru Botana, otra conocedora del paladar dulce argentino, ofrece una opción a $ 46.000 la unidad.
Es que el pan dulce y sus variantes más populares, sea panetone o pandoro, es un clásico de la mesa de Navidad, ya sea con o sin frutas abrillantadas, con más o menos agua de azahar, y hasta con rellenos varios, de autor o comprado en el supermercado.
En Atelier Fuerza, panadería especializada en masa madre con varias sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron el lunes de esta semana que hasta el miércoles hay ejemplares de pan dulce en dos tamaños: el familiar, que viene en caja y cuesta $ 42.000, y el que viene en bolsa, tiene la mitad del tamaño y sale $ 22.000.
Laban, en Palermo, también ofrece dos tamaños de pan dulce, lo que ayuda a evitar atiborrarse de comida el 24 pero vuelve escueto el desayuno del 25. Como sea, hay un ejemplar de medio kilo a $ 23.000 y uno más grande a $ 38.000 el kilo.
En general, los panes dulces caseros o artesanales duran frescos unos siete días, pero si se calcula bien el tamaño es probable que no quede ni una miga para el fin de la velada.
