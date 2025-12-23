Impactantes imágenes del temporal: autos bajo el agua en la Panamericana
La concurrida autopista se vio visiblemente afectada por las lluvias e inundaciones que azotaron al AMBA este martes.
Un fuerte temporal de lluvias sorprendió este martes a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), justo en la antesala de la Nochebuena y la Navidad, lo que derivó en varias complicaciones de todo tipo y dejó imágenes impactantes, como autos con el agua hasta el techo en la Avenida Panamericana.
El sorpresivo temporal de este martes 23 de diciembre incluyó lluvias fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y una abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Hubo complicaciones como vuelos cancelados en Aeroparque o algunas anegaciones, además de reportes de granizo en algunas partes del conurbano.
En la transitada autopista, a la altura de Thames, en el límite entre las localidades bonaerenses de Boulogne y Villa Adelina, se vivieron momentos de suma tensión cuando varios autos quedaron completamente inundados. Las imágenes no tardaron en volverse virales en las redes sociales.
En C5N indicaron que, incluso, algunos automovilistas tuvieron que ser rescatados debido a que los vehículos se encontraban con el agua hasta el techo.
La zona norte del conurbano bonaerense fue de las más afectadas por el brutal temporal. En Martínez, por ejemplo, el concurrido shopping Unicenter se vio comprometido con agua ingresando al centro comercial.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Cambió el pronóstico inicial del SMN para el AMBA, y la Nochebuena podría tener nuevas precipitaciones. Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
