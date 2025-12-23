La Iglesia y el Gobierno Nacional intercambiaron misivas por la Navidad

La carta completa de la Conferencia Episcopal Argentina a Javier Milei

Señor Presidente de la Nación, Javier Milei:

Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo.

La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro.

En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.

Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo.

Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad.

Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad.

Firmas:

Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba; Vicepresidente 1° Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; Vicepresidente 2° Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro; Secretario General

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina