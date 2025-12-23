Las 5 películas que no podés dejar de ver en vísperas de Navidad
Llega la Nochebuena y mirar películas es un planazo mientras esperamos a Papá Noel. Mirá cuáles son nuestros recomendados de cine para esta fecha.
Hay algo casi mágico en el ritual de ver películas navideñas en estas horas previas. No es solo entretenimiento, sino que también se trata de una forma de "setear" el estado de ánimo y atravesar la transición entre el caos del año que termina y la pausa de las fiestas.
Además, la Navidad está intrínsecamente ligada a la memoria. Volver a ver películas que mirábamos de chicos nos conecta con nuestra propia historia. Es lo que en psicología se llama "confort viewing": mirar algo cuyo final ya conocemos nos da una sensación de seguridad y calidez que reduce la ansiedad.
Por otro lado, sucede que, a veces, entre el calor de diciembre y las preocupaciones cotidianas, cuesta "sentirse en Navidad". El cine es la herramienta más rápida para lograrlo y por eso te ofrecemos una lista de las cinco películas que no podés dejar de ver en vísperas de Nochebuena.
Las 5 películas ideales para ver en Navidad
- Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990)
No hay ranking de Navidad en Argentina que esté completo sin Kevin McCallister. Este año sigue liderando las visualizaciones en las vísperas. Es la definición perfecta de confort viewing: ya sabemos qué va a pasar, pero las trampas contra los ladrones y la música de John Williams siguen generando esa calidez festiva inigualable.
En la primera entrega de "Mi pobre angelito" (1990), la familia McCallister se prepara para pasar las vacaciones de Navidad en París. En medio del caos de la madrugada y las prisas por no perder el vuelo, olvidan accidentalmente a Kevin, el hijo menor de 8 años, que se había quedado dormido en el altillo tras una pelea familiar la noche anterior.
Mientras su madre desesperada intenta por todos los medios conseguir un vuelo de regreso, Kevin despierta en una casa vacía y, lejos de asustarse, celebra su nueva libertad, aunque la diversión se termina cuando descubre que dos ladrones, Harry y Marv, planean saquear su hogar. Solo y sin ayuda, Kevin deberá defender su casa diseñando un ingenioso y letal sistema de trampas caseras para darles a los delincuentes una Navidad que nunca olvidarán.
Dónde verla: Disney+.
- Mi Pobre Angelito 2: perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York, 1992)
En esta segunda entrega de este clásico navideño, Kevin McCallister vuelve a quedarse solo en Navidad, pero esta vez a lo grande.
Tras una confusión en el aeropuerto, Kevin termina en un avión rumbo a Nueva York mientras su familia vuela a Florida. Con la tarjeta de crédito de su papá en el bolsillo, se las ingenia para hospedarse en el lujoso Hotel Plaza, dándose la gran vida.
Sin embargo, la suerte se termina cuando se cruza con los "Bandidos Mojados" (Harry y Marv), quienes acaban de escapar de prisión y planean robar una juguetería emblemática en plena Nochebuena. Kevin deberá usar su ingenio y una casa llena de trampas creativas en una ciudad desconocida para detener a los ladrones y reencontrarse con su familia.
Dónde verla: Disney+.
- El Grinch (2000)
La versión de Jim Carrey ha tenido un resurgimiento enorme este diciembre de 2025. Más allá de la comedia, su crítica al consumismo y su exploración de la soledad resuenan mucho en el clima actual. Es una explosión de color y humor físico que no envejece.
Dónde verla: Netflix / Prime Video / Max.
- El Descanso (The Holiday, 2006)
Si preferís algo más orientado al romance, esta es la opción ideal. El intercambio de casas entre Cameron Diaz y Kate Winslet en una Inglaterra nevada y una California soleada es el refugio perfecto para bajar un cambio después del caos del temporal y las compras. Te vas a enamorar con esta historia.
Dónde verla: Netflix / Max / Prime Video.
- Código: Traje Rojo (Red One, 2024/2025)
Es la gran apuesta y la más reciente de acción navideña. Esta película con Dwayne "The Rock" Johnson y Chris Evans lleva la Navidad a un nivel de misión de rescate épica. Tras el secuestro de Papá Noel (interpretado por J.K. Simmons), el jefe de Seguridad del Polo Norte debe aliarse con un buscador de recompensas para salvar las fiestas.
Dónde verla: Prime Video.
