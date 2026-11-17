Tras la denuncia, la familia pudo asegurar que Amadore nunca llegó a su lugar de trabajo y desde ese momento no tuvieron más noticias de él.

En la cuenta bancaria del joven no se registraron movimientos de dinero durante los días que estuvo desaparecido.

“Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, comentó el hermano de Emanuel, mientras revisaban las cámaras de seguridad de la zona en al que el joven habría pasado.

Según informó el diario LM Neuquén, el cadáver fue encontrado el miércoles pasado en un campo ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Plaza Huincul, en un paraje conocido como Rankil Co—situado entre dicha localidad y Picún Leufú— y, debido al avanzado estado de descomposición en el que estaba, la autopsia no pudo realizarse de inmediato y el informe preliminar se conoció al cierre de la semana pasada.

En este sentido, la familia se expresó en las redes sociales, donde cuestionó la investigación y dudó de las hipótesis sobre el deceso. Según indicaron, gran parte de la información reunida sobre el trayecto que pudo haber realizado el joven fue aportada por los propios seres queridos, a quienes las autoridades habrían desaconsejado que realizaran averiguaciones directas con los vecinos para evitar molestias.

Tras conocerse los resultados preliminares de la necropsia —que descartan signos de violencia y heridas de arma blanca o de fuego, y atribuyen el deceso de manera preliminar a una muerte natural por deshidratación—, la causa fue cerrada por la fiscalía al determinarse que no existió la intervención de terceros.

Según precisaron en su comunicado, en el diálogo mantenido con el fiscal a cargo, este les indicó que el joven habría llegado por sus propios medios al lugar tras sufrir un brote psicótico o un cuadro de depresión, sugiriendo que se despojó de sus prendas debido a los síntomas de deshidratación y caminó descalzo.

“Estamos desesperados porque esto no fue muerte natural”, enfatizaron y reclamaron respuestas sobre cómo Amadore llegó hasta ese paraje solitario. También manifestaron su indignación por la falta de profundidad en la pesquisa y la demora en la entrega de sus restos.

“Nos están haciendo sufrir desde el primer momento, cuando la fiscalía no movió un dedo por Ema, y nos siguen haciendo sufrir con la espera de su cuerpo. Solo queremos darle paz”, concluyeron.