La legisladora ingresó a la Cámara de Diputados dentro del espacio libertario que lidera Javier Milei, tras integrar la lista junto a Nadia Márquez y asumir su banca luego de que esta última pasara al Senado. A lo largo de su recorrido público, mantuvo un estrecho vínculo con el movimiento evangélico y participó en diversos actos partidarios. Pero en su Wikipedia, ya figura como "diputada y cantante" lo que deja a las claras que esto no es algo momentáneo ni un carpicho.