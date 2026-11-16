Una diputada libertaria relanzó su carrera de cantante con un tema evangélico y grabó su propio videoclip
Se trata de la legisladora neuquina Gabriela Muñoz, quien presentó el tema “Incomparable” con una producción bastante casera y referencias bíblicas.
La diputada nacional por Neuquén Gabriela Muñóz sorprendió al mostrar su faceta artística mediante el lanzamiento de “Incomparable”, una canción de raíz evangélica de su propia autoría que difundió acompañada por un videoclip grabado por ella misma.
La pieza musical gira en torno a mensajes de fe, luz y esperanza, e integra conceptos tomados de salmos y pasajes bíblicos. Según trascendió en la presentación, la obra fue compuesta íntegramente por la legisladora sin recurrir a herramientas de inteligencia artificial.
Un perfil artístico previo a su banca
Lejos de tratarse de una incursión aislada, el estreno prolonga una actividad vinculada a la música religiosa que Muñóz ya había exhibido antes de llegar al Congreso y durante la campaña electoral. De hecho, la ahora diputada participó del programa La Voz en el 2012.
La legisladora ingresó a la Cámara de Diputados dentro del espacio libertario que lidera Javier Milei, tras integrar la lista junto a Nadia Márquez y asumir su banca luego de que esta última pasara al Senado. A lo largo de su recorrido público, mantuvo un estrecho vínculo con el movimiento evangélico y participó en diversos actos partidarios. Pero en su Wikipedia, ya figura como "diputada y cantante" lo que deja a las claras que esto no es algo momentáneo ni un carpicho.
Cómo es la producción audiovisual
Para acompañar el lanzamiento de “Incomparable”, Muñóz apostó por una puesta en escena austera y de escala doméstica. En las imágenes se la observa cantando en un balcón, con recursos de edición sencillos que intercalan versículos bíblicos en pantalla para reforzar el mensaje espiritual de la letra.
De este modo, la representante neuquina volvió a combinar su tarea parlamentaria con su perfil personal y religioso, dejando abierta la puerta a futuras publicaciones musicales en paralelo a su actividad legislativa.
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