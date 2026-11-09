Neuquén se desmarca de la Nación y será la primera provincia en celebrar elecciones en 2027

En un movimiento político de fuerte impacto, el gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1860/2026 y oficializó el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Neuquén. Al fijar el domingo 14 de febrero de 2027 para la realización de los comicios locales, la jurisdicción patagónica se convirtió en el primer distrito del país en abrir el calendario electoral del próximo año, despegándose de la contienda nacional.