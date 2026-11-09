Neuquén se desmarca de la Nación y será la primera provincia en celebrar elecciones en 2027
El gobernador Rolando Figueroa tomó la decisión de separar los comicios provinciales del calendario nacional, apostando por la autonomía en las urnas.
En un movimiento político de fuerte impacto, el gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1860/2026 y oficializó el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Neuquén. Al fijar el domingo 14 de febrero de 2027 para la realización de los comicios locales, la jurisdicción patagónica se convirtió en el primer distrito del país en abrir el calendario electoral del próximo año, despegándose de la contienda nacional.
Durante esa jornada se renovarán las fórmulas de gobernador y vicegobernador, además de las 35 bancas titulares y 18 suplentes de la Legislatura provincial. Asimismo, intendencias clave como la de la capital neuquina, encabezada por Mariano Gaido, confirmaron la adhesión al decreto para unificar la votación de intendentes y concejales en la misma fecha, mediante el uso de la Boleta Única Electrónica.
Autonomía provincial y foco en los recursos locales
La decisión de desdoblar la votación responde a una estrategia del gobierno neuquino para priorizar la agenda y los intereses regionales por encima de los alineamientos partidarios porteños. Desde la gobernación remarcaron que el desdoblamiento garantiza un debate centrado en las obras públicas, la administración de Vaca Muerta y la sustentabilidad de las cuentas provinciales, evitando que la disputa nacional contamine la discusión local.
De acuerdo con la normativa vigente, los partidos políticos deberán oficializar sus alianzas y listas de candidatos con 65 días de antelación.
El sorpresivo anuncio en el inicio de la semana aceleró de inmediato las negociaciones internas y los armados de alianzas. Tanto el oficialista Neuquinizate como las fuerzas de la oposición provincial, incluyendo a La Libertad Avanza, el Justicialismo y el Movimiento Popular Neuquino, deberán definir postulaciones a paso firme de cara al inicio formal de la campaña en suelo patagónico.
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