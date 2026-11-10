Video: hizo un boquete en un comercio, entró a robar y quedó filmado

En ese marco, el ladrón amenazó al hombre para que no interviniera y continuó con su fuga.

Tras recibir un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar, aunque para entonces el autor ya había escapado.

Los propietarios de la verdulería comprobaron el faltante de mercadería y dinero, además de los destrozos ocasionados en la pared utilizada para ingresar al negocio.

Según informó Centenario Digital, el sospechoso estaría identificado y y tendría antecedentes policiales, aunque esa información deberá ser corroborada en el marco de la investigación.