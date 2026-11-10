Video: hizo un boquete en un comercio, entró a robar y quedó filmado
El delincuente ingresó a través de un agujero en la pared. Se llevó cigarrillos, hamburguesas y dinero, y escapó tras amenazar a un vecino.
Un bochornoso robo tuvo lugar en un comercio de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, donde un delincuente ingresó mediante un boquete en la pared, se robó mercadería y escapó tras amenazar a un vecino, sin tener en cuenta que toda la secuencia había sido filmada por las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en un local ubicado en las calles Cuba y Chacho Peñaloza. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el sospechoso habría accedido primero a dos departamentos que se encuentran deshabitados y que tienen conexión con el comercio afectado. Desde ahí, comenzó a romper una de las paredes hasta abrir un boquete e ingresó al interior del local.
El video del robo en Centenario
Una vez dentro, permaneció varios minutos recorriendo las góndolas. Entre la mercadería robada se encontraban cigarrillos, hamburguesas y otros artículos disponibles para la venta, además de una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado.
El robo fue filmado en todo momento. Las imágenes muestran al hombre con el rostro descubierto, revisando cada uno de los estantes con total tranquilidad para elegir la mercadería y luego introducirla dentro de varias bolsas.
Amenazó a un vecino y escapó
Luego de varios minutos, el delincuente se dispuso a escapar. Sin embargo, no consideró que los ruidos provocados por la construcción del boquete habían alertado a un vecino que se acercó hasta el lugar y se percató de la situación.
En ese marco, el ladrón amenazó al hombre para que no interviniera y continuó con su fuga.
Tras recibir un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar, aunque para entonces el autor ya había escapado.
Los propietarios de la verdulería comprobaron el faltante de mercadería y dinero, además de los destrozos ocasionados en la pared utilizada para ingresar al negocio.
Según informó Centenario Digital, el sospechoso estaría identificado y y tendría antecedentes policiales, aunque esa información deberá ser corroborada en el marco de la investigación.
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