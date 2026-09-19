Neuquén: una nena se salvó de milagro de ser atropellada por una camioneta

La dueña de la casa donde ocurrió la colisión contó a las autoridades que ya había vivido un episodio similar: era la segunda vez en poco tiempo que un vehículo ingresaba a su propiedad tras un siniestro en esa intersección.

Personal de la Comisaría 25 y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar.

La madre de la niña, Araceli Jofré, relató que escuchó el estruendo desde su casa y salió con su hermana. “Cuando voy a ver a mi hija, ella estaba parada sobre la calle quieta y pálida, sin reacción”, contó. Dijo que la menor no podía hablar y seguía en shock cerca del polvo. “Me acerqué, le hablé y se me largó a llorar. ‘¡Casi me pisan!’, me dijo”.

Jofré llevó a la nena a su casa, pero el miedo duró horas. Al recibir el video de la vivienda alcanzada por la camioneta, entendió que su hija había pasado por ahí instantes antes: “Cuando lo vi empecé a temblar y a llorar, no podía creer”.

Para ayudarla, decidió no hablar más del tema delante de ella y la llevó a pasear y andar en bicicleta. “Gracias a Dios hoy mi hija está bien y mucho más tranquila”, afirmó.

La madre advirtió que Chubut, Gregorio Álvarez y la avenida Neuquén son usadas por algunos conductores como una “pista de carrera”.