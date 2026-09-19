Neuquén: una nena se salvó de milagro de ser atropellada por una camioneta
Una niña de 11 años se salvó de milagro cuando una camioneta ingresó al jardín de una casa tras chocar con otro vehículo.
Una nena de 11 años escapó por instantes de ser embestida en Junín de los Andes, Neuquén. Una camioneta perdió el control luego de colisionar con otro auto, subió a la vereda y destrozó una reja al meterse en el jardín de una vivienda.
El suceso ocurrió el jueves pasado, cerca de las 14, en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, zona rodeada de colegios y a 100 metros del ingreso a la ruta nacional 40. La menor caminaba por la acera segundos antes del impacto. Una cámara de seguridad hogareña y otra desde la casa de la nena registraron todo.
La pequeña, con buzo rosa, iba al kiosco a comprar caramelos antes de jugar al fútbol. A una cuadra están la escuela 187 Ernesto Comelli, la EPET 4 y la escuela especial 9 Ruca Antú. Ese jueves esos establecimientos tuvieron jornada institucional, así que no había la cantidad habitual de estudiantes. Otro factor que evitó una tragedia.
Una Renault Kangoo blanca y una Toyota Hilux gris plata chocaron por causas que se investigan. La camioneta entró al terreno menos de tres segundos después de que la nena dejara el encuadre: derribó una reja negra y quedó dentro del patio delantero, a centímetros de la pared.
Video: una nena se salvó de milagro de ser atropellada por una camioneta en Neuquén
La calle es de tierra y tiene circulación frecuente de vehículos y motos a alta velocidad. Antes del paso de la nena, un hombre y un niño pequeño también habían cruzado esa esquina.
La dueña de la casa donde ocurrió la colisión contó a las autoridades que ya había vivido un episodio similar: era la segunda vez en poco tiempo que un vehículo ingresaba a su propiedad tras un siniestro en esa intersección.
Personal de la Comisaría 25 y Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar.
La madre de la niña, Araceli Jofré, relató que escuchó el estruendo desde su casa y salió con su hermana. “Cuando voy a ver a mi hija, ella estaba parada sobre la calle quieta y pálida, sin reacción”, contó. Dijo que la menor no podía hablar y seguía en shock cerca del polvo. “Me acerqué, le hablé y se me largó a llorar. ‘¡Casi me pisan!’, me dijo”.
Jofré llevó a la nena a su casa, pero el miedo duró horas. Al recibir el video de la vivienda alcanzada por la camioneta, entendió que su hija había pasado por ahí instantes antes: “Cuando lo vi empecé a temblar y a llorar, no podía creer”.
Para ayudarla, decidió no hablar más del tema delante de ella y la llevó a pasear y andar en bicicleta. “Gracias a Dios hoy mi hija está bien y mucho más tranquila”, afirmó.
La madre advirtió que Chubut, Gregorio Álvarez y la avenida Neuquén son usadas por algunos conductores como una “pista de carrera”.
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