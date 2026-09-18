Neuquén: una mujer de 21 anos apuñaló por la espalda a una adolescente que estaba adentro de la escuela

Jofré consignó que la mujer de 21 años entró a la escuela "con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas", y por eso "sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo".

"Una de las heridas le provocó un neumotórax traumático y fue atendida de forma urgente en el hospital de Zapala", agregó.

El caso quedó en manos del juez de garantías Maximiliano Bagnat, quien avaló la imputación y dispuso cuatro meses para la investigación judicial y mientras tanto impuso medidas cautelares contra Y. B. C., como una orden de prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima.

Además, la atancante tendrá que evitar tener cualquier tipo contacto con la joven de 15 años por el lapso de tiempo que dure la investigación.