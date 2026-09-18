Neuquén: una mujer de 21 anos apuñaló por la espalda a una adolescente que estaba adentro de la escuela
La agresora se metió en la institución ubicada en Zapala, provincia de Neuquén, y atacó con una tijera a la víctima, que tiene sólo 15 años.
Una mujer de 21 años se metió el miércoles pasado en una escuela de la localidad de Zapala, provincia de Neuquén, donde apuñaló a una estudiante de 15 por la espalda con una tijera.
Testigos de la secuencia confirmaron que la víctima, que es una alumna de 15 años de la Escuela N°12 de Zapala, estaba sentada con sus amigas en un banco del patio cuando la agresora, identificada como Y.B.C., se le acercó por la espalda y la atacó.
La escuela ubicada en la calle Tierra del Fuego, entre Las Lajas y Chos Malal, quedó trastocada por el evento mientras que la estudiante herida fue trasladada al Hospital de Zapala por neumotórax traumático y otras lesiones.
Por el momento no está claro el porqué del ataque ni la relación que guardarían las dos jóvenes, pero el jueves de esta semana se realizó audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal Marcelo Jofré imputó a la atacante por lesiones leves agravadas por alevosía.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén informó que Jofré y el asistente letrado Eduardo Dedominichi confirmaron que la víctima ya está fuera de peligro y este viernes podría haber recibido el alta médica.
Jofré consignó que la mujer de 21 años entró a la escuela "con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas", y por eso "sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo".
"Una de las heridas le provocó un neumotórax traumático y fue atendida de forma urgente en el hospital de Zapala", agregó.
El caso quedó en manos del juez de garantías Maximiliano Bagnat, quien avaló la imputación y dispuso cuatro meses para la investigación judicial y mientras tanto impuso medidas cautelares contra Y. B. C., como una orden de prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima.
Además, la atancante tendrá que evitar tener cualquier tipo contacto con la joven de 15 años por el lapso de tiempo que dure la investigación.
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