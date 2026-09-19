Violento asalto a un gasista en Mar del Plata: recibió cuatro disparos

Los agresores habrían intentado apoderarse del Peugeot 208 en García Lorca al 600. En circunstancias que aún se investigan, efectuaron varios disparos contra el conductor. Uno de los ocupantes de la motocicleta bajó con un arma de fuego en la mano derecha y, tras acercarse al vehículo, se encontró con la resistencia de la víctima. Entonces se inició un forcejeo en el que, aparentemente, se produjeron los disparos que hirieron al hombre en las piernas y el abdomen.