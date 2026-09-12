Accidente fatal en Neuquén: una mamá de 30 años murió tras volcar junto con su hijo de dos y sus padres

Así quedó el auto tras el accidente. Foto: LM Neuquén.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente tuvo lugar en un tramo de la ruta que presenta dos curvas consecutivas.

Según las primeras averiguaciones, el Renault Fluence habría dado al menos dos vueltas antes de quedar detenido a un costado de la calzada.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el vehículo podría haber circulado a una velocidad elevada, aunque las pericias serán las encargadas de determinar qué ocurrió.

Además, en ese sector la banquina tiene un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, una característica que podría haber influido en la maniobra cuando el auto se desvió.

Luego del accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de bomberos de Villa El Chocón, personal de Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía provincial.