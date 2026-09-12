Accidente fatal en Neuquén: una mamá de 30 años murió tras volcar junto con su hijo de dos y sus padres
El accidente ocurrió cerca de Villa El Chocón, cuando el vehículo se desvió de la calzada y terminó fuera de la ruta.
Un auto volcó este viernes en la Ruta Nacional 237 y una de las víctimas a bordo del vehículo murió tras el accidente. Se trata de una mujer de 30 años que viajaba junto a su familia, desde Chile, y se dirigían a la ciudad de Allen, en Neuquén, de donde son oriundos.
La conductora perdió el control tras morder la banquina en un tramo de curvas pronunciadas; el vehículo dio al menos dos vueltas en el aire.
La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, oriunda de la ciudad rionegrina de Allen y vecina del barrio local el Progreso. La mujer manejaba un Renault Fluence desde Chile con destino a su ciudad natal. En el coche la acompañaban sus padres, de 58 y 59 años, y su hijo de dos años.
A pesar de la magnitud del impacto, el niño resultó ileso, ya que viajaba en la silla de seguridad reglamentaria. Sistema de Retención Infantil (SRI). Según informaron los investigadores al medio local LM Neuquén, todos los integrantes de la familia tenían colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.
Los padres de la conductora sufrieron golpes y recibieron asistencia médica; se encuentran fuera de peligro. El hombre de 59 años fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa El Chocón, mientras que a la madre la llevaron a un centro médico de Cutral Co.
Investigan cómo ocurrió el vuelco
De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente tuvo lugar en un tramo de la ruta que presenta dos curvas consecutivas.
Según las primeras averiguaciones, el Renault Fluence habría dado al menos dos vueltas antes de quedar detenido a un costado de la calzada.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el vehículo podría haber circulado a una velocidad elevada, aunque las pericias serán las encargadas de determinar qué ocurrió.
Además, en ese sector la banquina tiene un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, una característica que podría haber influido en la maniobra cuando el auto se desvió.
Luego del accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de bomberos de Villa El Chocón, personal de Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía provincial.
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