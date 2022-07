Neuquén: le robaron un celular donde tenía las fotos de su papá muerto y escrachó a la escuela

"Son tres chicos de la misma institución del turno tarde. Fueron a boludear. No tenían por qué estar ahí y esta preceptora los dejó ingresar", comentó la adolescente en diálogo FM Red Social 97.9.

Y agregó: "Están todo el día ahí y autorizan a que sigan estando, los directores no dicen nada, a mí me abrieron la mochila y me sacaron el celular”.

En cuanto a qué sucedió cuando se dip cuenta del hurto, la alumna de 4° años relató: “A los gritos pidiéndome que dejara de hablar, lo único que me decía era no haga tanto lío y que me quede en silencio para que no se sepa que faltaba un celular. No me importa el modelo ni el valor, lo que me importaba es que ahí tenía las únicas tres fotos con mi papá que falleció".

Y puntualizó: "fui a pedir que llamaran a la Policía y me dijeron que no la iban a llamar". Aparentemente, luego de sustraerlo, al celular le sacaron el chip inmediatamente porque se intentaron comunicar desde otros teléfonos y daba apagado.

Al ser consultada por las pintadas que realizó al otro día con aerosol en el frente de la escuela, la joven explicó: “Fui yo en un ataque de impotencia, de que nadie hiciera nada”.

Recalcó que lo único que pretender es recuperar la tarjeta de memoria del teléfono y entre lágrimas aseguró: “Se puede entender la importancia de que no se raya la escuela, no se pinta, pero cualquiera que estuviera en mi situación se daría cuenta de que las fotos de un papá no valen tres litros de pintura".