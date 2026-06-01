Subastas electrónicas judiciales: modelo consolidado por la Corte Suprema para modernizar y transparentar remates online
La plataforma ya tiene más de mil personas empadronadas en todo el país y se tramitaron más de 300 subastas. Transparencia, federalismo, eficiencia y facilidad, los ejes.
A tres meses de la plena puesta en funcionamiento del sistema de subastas electrónicas judiciales, la iniciativa se consolida con resultados e indicadores que reflejan una amplia aceptación por parte de los usuarios y una fuerte confianza en los beneficios de la herramienta.
El flamante portal, puesto en línea por la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego del dictado de la acordada 15/25 para modernizar, transparentar y hacer más accesible este proceso, garantiza el anonimato de los postores y facilita la participación ciudadana con un alcance federal, al aceptar oferentes online, sin ningún tipo de intermediarios, de todos los rincones del país.
A la fecha se han inscripto 1078 personas en el padrón, cifra que crece mes a mes. De ellas, 705 -provenientes de 19 provincias y la CABA-, permanecen como usuarios activos.
El total de subastas tramitadas por esta vía en los últimos tres meses asciende a 301, correspondientes a 186 expedientes. De ellas, 84 se encuentran finalizadas, con 53 ventas, 28 sin ofertas y 3 en las que no se presentaron postores.
Asimismo, la cantidad de subastas con fechas otorgadas se ha ido incrementando durante los últimos meses: mientras que entre marzo y mayo promediaron 48, para junio ya ascienden a 76, con una proyección de seis por día.
La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial.
Estos bienes llegan al sitio subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar luego de dictada la orden por parte de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el procedimiento de subastas electrónicas reglamentado el año pasado por el máximo tribunal.
Ventajas
Entre otras ventajas, se exime a los interesados de concurrir físicamente al lugar del acto, se amplía la difusión, se fortalece la confianza en el proceso y se superan inconvenientes asociados a la modalidad presencial, evitando traslados de dinero y potenciales manipulaciones externas o conductas impropias de los compradores.
La plataforma digital, asimismo, posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua, maximiza los niveles de seguridad y transparencia, garantiza un efectivo control ciudadano y permite a los interesados hacer un seguimiento en tiempo real de las subastas.
Entre marzo, abril y mayo ya se ha pujado por lotes, departamentos, casas, vehículos, mobiliario, equipamiento, marcas y acciones. En ese período, a través del sitio de Subastas Electrónicas Judiciales se han vendido 20 inmuebles y 29 vehículos.
Con esta iniciativa se busca mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial, en un marco de transparencia y federalismo.
Para empadronarse en el sitio, hay que ingresar a https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/Bidder/Register
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