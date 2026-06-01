Subastas electrónicas judiciales: modelo consolidado por la Corte Suprema para modernizar y transparentar remates online

La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial.

Estos bienes llegan al sitio subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar luego de dictada la orden por parte de los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires que utilizan el procedimiento de subastas electrónicas reglamentado el año pasado por el máximo tribunal.

Ventajas

Entre otras ventajas, se exime a los interesados de concurrir físicamente al lugar del acto, se amplía la difusión, se fortalece la confianza en el proceso y se superan inconvenientes asociados a la modalidad presencial, evitando traslados de dinero y potenciales manipulaciones externas o conductas impropias de los compradores.

La plataforma digital, asimismo, posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua, maximiza los niveles de seguridad y transparencia, garantiza un efectivo control ciudadano y permite a los interesados hacer un seguimiento en tiempo real de las subastas.

Entre marzo, abril y mayo ya se ha pujado por lotes, departamentos, casas, vehículos, mobiliario, equipamiento, marcas y acciones. En ese período, a través del sitio de Subastas Electrónicas Judiciales se han vendido 20 inmuebles y 29 vehículos.

Con esta iniciativa se busca mejorar y agilizar la realización de los bienes cuya venta haya sido dispuesta por la autoridad judicial, en un marco de transparencia y federalismo.

Para empadronarse en el sitio, hay que ingresar a https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/Bidder/Register