Ni Una Menos 2024: dónde serán las marchas y actividades

El colectivo feminista se refirió así al incendio intencional provocado por un hombre semanas atrás en un hotel del barrio porteño de Barracas, en el que murieron tres mujeres lesbianas -y una cuarta resultó herida-. El ataque fue catalogado como un triple femicidio lésbico.

Pero la búsqueda de justicia por el triple femicidio lésbico ocurrido en Barracas no es la única consigna de la marcha de Ni Una Menos en 2024: también constan planteos a las actuales políticas del Gobierno de Javier Milei, incluidas las que se desprenden del DNU de 2023 y las que resultarían de la aprobación de la Ley Bases que se debate en el Senado.

"Porque no es libertad, es odio. Porque no aguantamos más la crueldad de un gobierno que se vanagloria de no entregar alimentos, que promueve el odio contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas e intersex. Porque se desmantelaron políticas públicas fundamentales para prevenir las violencias mientras los femicidios no paran de crecer", establecieron desde el colectivo feminista.

"Porque despiden trabajadorxs del estado fundamentales para garantizar derechos. Porque quieren silenciar y privatizar los medios públicos. Porque quieren aprobar la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos y nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Porque con odio y hambre no hay libertad y porque el hambre es violencia. Ni Una Menos", lanzaron.

Dónde son las concentraciones de Ni Una Menos

Córdoba capital: la concentración será en Avenida Colón y Cañada, a partir de las 18. Las consignas son: “Basta de Femicidios, lesbicidios y trans-travesticidios”, “Basta de hambre y persecución a les que luchan” y “Paro general y plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei, Llaryora y el FMI”.

Neuquén Capital: A las 17 en el Monumento a San Martín, bajo el lema “Las calles son refugio”.

Resistencia (Chaco): A las 9 en Italia y 9 de Julio, convocado por NUM Resistencia y otras 6 organizaciones. La consigna es “Basta de Femicidios y de Quitarnos Nuestros Derechos”.

Mendoza capital: Movilización a las 18 en el Kilómetro Cero (Peatonal Sarmiento y San Martín)

La Rioja capital: A las 17 en Plaza 25 de Mayo

Trelew (Chubut): a las 17:30 en Peatonal Gazin, con la consigna “A las violencias machistas, autorganización feminista”.

Bariloche (Río Negro): A las 17:30 en Moreno y Onelli, con el lema “No es libertad, es odio”.

El Bolsón (Río Negro): A las 17 se iniciará una marcha desde la puerta de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Antes, a partir de las 15 habrá “panfletazo”, intervenciones artísticas y lectura de documento en el mismo lugar.

San Miguel de Tucumán (Tucumán): Radio abierta, intervenciones artísticas y mateada popular en la Plaza San Martín a partir de las 16:30. Desde allí saldrá la marcha a Plaza Independencia a las 17:30 con el lema “Basta de matarnos”.

Santa Fe capital: A las 16:30 concentración en Plaza del Soldado para marchar hacia Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna “Más hambre, más muertas”.

Río Cuarto (Córdoba): Concentración a las 16:30 en la ex sede de Tribunales ( Alvear y San Martín), bajo el lema “Sin Justicia Social la Libertad no Avanza”.

Ushuaia (Tierra del Fuego): A las 17 marcha en el Superior Tribunal de Justicia, bajo el lema “Con hambre y odio no hay Ni Una Menos”.

San Salvador de Jujuy (Jujuy): Concentración a las 17 en Plaza Belgrano.

Posadas: A las 16, la movilización partirá desde el Mástil (Mitre y Uruguay) hasta la plaza San Martín.

San Juan capital: A las 16:30 en Plaza 25 de Mayo bajo el lema ”No es libertad, es odio”. Cómo actividad de cierre, habrá un altar colectivo por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y por Nora de Cortinas.