Nicole V, la efectivo tiktoker, fue echada de la Policía de la Ciudad

Hace tres semanas, la joven de 25 años habló con Telefe Noticias y resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Durante la entrevista, explicó que ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó que sufre de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.

El caso saltó a la luz tras el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario. Eso llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión.