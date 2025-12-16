Nicole V, la efectivo tiktoker, fue echada de la Policía de la Ciudad
La fuerza porteña considera que conducta de la agente afectó la ética, el decoro y el prestigio de la Policía de la Ciudad.
Nicole Gabriela Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que difundía videos hot en la red social TikTok donde utilizaba el uniforme de la Fuerza, fue exonerada este lunes. El secretario de Seguridad (Maximiliano Piñeiro) lo dispuso porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", se indicó en la Orden del Día Institucional (ODI) número 232.
Cuando se viralizaron los videos de Verón, los funcionarios de la fuerza decidieron separarla de su tarea y disponer el servicio pasivo y ahora decidieron eccharla.
En las imágenes “se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”, expresa el comunicado de la Policía.
Asimismo, en la nota se especifica que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”.
Qué dijo Nicole sobre los videos que publicó en sus redes sociales
Hace tres semanas, la joven de 25 años habló con Telefe Noticias y resaltó que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.
Durante la entrevista, explicó que ella cursaba una licencia médica debido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Alegó que sufre de episodios de epilepsia. Y, ante esto, según sus dichos, le reducía el sueldo a unos $600.000.
“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la uniformada.
El caso saltó a la luz tras el hallazgo de videos y fotos en redes sociales de una integrante de la Policía de la Ciudad que se mostraba situaciones íntimas con el uniforme reglamentario. Eso llevó a la apertura de un sumario administrativo y a su suspensión.
