"Nos quedamos sin nada": la desesperación de padres tras robo del dinero de fiesta de egresados de sus hijos
Una madre apostó y perdió en un casino de Misiones los $ 17 millones de pesos que había reunido todo el curso de su hijo para la fiesta de egresados.
La Policía de Misiones sigue con la búsqueda de una mujer identificada como Romina E., quien está acusada de haber robado, apostado y perdido los $ 17 millones que habían recaudado los padres del curso de su hija para la fiesta de egresados.
"Nos enteramos ese mismo día, a la mañana. Fuimos al salón y ahí estaba la gente de la decoración, el fotógrafo, los dueños, y nos dijeron que no estaba pago el catering, no había DJ ni música", relató a TN María, la madre de uno de los chicos.
"Nos quedamos sin nada", expresó la mujer, que fue quien descubrió lo que había hecho Romina E. porque la mismísima acusada se encargó de reconocer su problema de ludopatía, que devino en la ilusión de que podía seguir apostando en el casino hasta recuperar la fortuna perdida.
"No hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé la plata pensando que la iba a recuperar. Me fui enterrando cada vez más", habría reconocido Romina E. a través de un chat con otro de los adultos a cargo del curso.
Mientras tanto, el grupo de adolescentes vio esfumarse los planes y esfuerzos que hicieron junto a sus familias desde abril de este año, cuando comenzaron a pagar cuotas mensuales hasta tener la suma total de la fiesta de egresados.
El salón estaba señado, pero sólo se había cancelado el 15% de la deuda total de la fiesta de egresados. María afirmó que Romina E. dijo estar "tramitando un préstamo" para conseguir el resto del dinero, pero después de esa declaración la mujer se esfumó.
"No estamos creyendo que sea solo una enfermedad. Se sospecha que pudo haber usado la plata en otra cosa", admitió la mujer.
"Ya hay padres que declararon. Yo fui ayer a declarar y el tema está totalmente en manos de la Justicia", agregó, en referencia a la denuncia penal contra Romina.
El grupo de flamantes bachilleres de la Escuela Provincial de Comercio No 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones, celebró su fiesta de egresados esta semana, incluida la hija de Romina E., porque los padres comprendieron que la adolescente "no tenía nada que ver" en el comportamiento de su madre.
"Le dejamos que participe esa noche porque entendimos que ella no tenía nada que ver. Se enteró ese mismo día de lo que había pasado", convino María, para quien "los chicos estuvieron muy unidos, cuidándola para que no le pase nada malo".
"La fiesta salió, pero tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para pagar todo", explicó María.
