No hubo acuerdo en Lustramax y los trabajadores siguen atrincherados en Tortuguitas: "Esto es duro"

Por último, señaló que, pese al desgaste, la decisión es continuar con la medida de fuerza: "Por ahora la situación se mantiene igual y tenemos que hablar con los chicos porque esto es duro. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra familia, estamos pidiendo lo que nos corresponde que son nuestros derechos".

conflicto lustramax

Qué pasó con Lustramax

El conflicto en la empresa de productos descartable comenzó tras el despido de 29 trabajadores, entre ellos los delegados y el reclamo por el pago de salarios, aguinaldos y bonos adeudados. La situación derivó en protestas y cortes de tránsito, incluido un bloqueo total de la autopista Panamericana a la altura del peaje Pilar, en plena hora pico.

Lustramax es una fábrica dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables y productos de limpieza e higiene. Su planta está ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Ante los despidos, la empresa argumentó atravesar un Proceso Preventivo de Crisis. Sin embargo, los trabajadores y delegados desmintieron esa versión y aseguraron que la actividad se desarrolla con normalidad. "Los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye. No hay crisis", sostuvo Leandro, delegado de la planta.

Frente al conflicto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la Conciliación Obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos, además de retrotraer la situación laboral al 9 de enero de 2026. No obstante, según denunciaron, la empresa rechazó la resolución y anticipó que no acatará la medida.

En ese contexto, los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente y sostienen distintas medidas de fuerza para exigir la reincorporación, el cumplimiento de la conciliación obligatoria y el pago de los haberes adeudados.