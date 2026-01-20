No hubo acuerdo en Lustramax y los trabajadores siguen atrincherados en Tortuguitas: "Esto es duro"
Según denunciaron, la empresa se negó a cumplir con la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Los trabajadores de la empresa Lustramax mantuvieron una nueva reunión con representantes de la firma en el marco del conflicto por los despidos, que se negaron a reincorporarlos y le ofrecieron indemnizaciones en cuotas.
Tras el fracaso en las negociaciones, los trabajadores decidieron continuar atrincherados en las instalaciones de la fábrica y ya atraviesan el noveno día consecutivo de protesta. "Estuvimos en la reunión, no tuvimos respuestas de volver a nuestros puestos de trabajo, la empresa se negó y está violando la conciliación obligatoria. Este es el noveno día que estamos acá, volver a casa es lo que más deseamos, es muy triste lo que está pasando", expresó Franco, delegado de la empresa, en diálogo con C5N.
"La empresa nos dijo que no va a respetar la conciliación y que estamos despedidos. Ellos quieren pagarnos la indemnización en tres cuotas, y es algo que no nos sirve. En mi caso es el único ingreso que tiene mi familia", explicó.
Franco insistió en que el reclamo central no es el dinero, sino la continuidad laboral: "Lo que nos ofrecieron no nos sirve, nosotros queremos los puestos de trabajo. Tenemos la cabeza a mil, juega mucho lo psicológico y lo sentimental. Hace 9 días que estamos acá, extrañamos mucho a nuestras familias y estamos cansados de estar encerrados".
"También estamos pidiendo la obra social, que adeudan 4 meses; el aguinaldo y parte del bono pactado", resaltó.
Por último, señaló que, pese al desgaste, la decisión es continuar con la medida de fuerza: "Por ahora la situación se mantiene igual y tenemos que hablar con los chicos porque esto es duro. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra familia, estamos pidiendo lo que nos corresponde que son nuestros derechos".
Qué pasó con Lustramax
El conflicto en la empresa de productos descartable comenzó tras el despido de 29 trabajadores, entre ellos los delegados y el reclamo por el pago de salarios, aguinaldos y bonos adeudados. La situación derivó en protestas y cortes de tránsito, incluido un bloqueo total de la autopista Panamericana a la altura del peaje Pilar, en plena hora pico.
Lustramax es una fábrica dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables y productos de limpieza e higiene. Su planta está ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
Ante los despidos, la empresa argumentó atravesar un Proceso Preventivo de Crisis. Sin embargo, los trabajadores y delegados desmintieron esa versión y aseguraron que la actividad se desarrolla con normalidad. "Los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye. No hay crisis", sostuvo Leandro, delegado de la planta.
Frente al conflicto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la Conciliación Obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos, además de retrotraer la situación laboral al 9 de enero de 2026. No obstante, según denunciaron, la empresa rechazó la resolución y anticipó que no acatará la medida.
En ese contexto, los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente y sostienen distintas medidas de fuerza para exigir la reincorporación, el cumplimiento de la conciliación obligatoria y el pago de los haberes adeudados.
