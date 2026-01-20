Argentina anunció que enviará ayuda a Chile para combatir los incendios forestales
Al menos 16 personas murieron y 50 mil fueron evacuadas en los incendios forestales en Chile. Cancillería argentina confirmó el "apoyo" desde Buenos Aires.
Cancillería argentina anunció este martes el envío de ayuda a Chile para combatir los incendios forestales que ya arrasaron varias hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble, con la trágica muerte de 16 personas y la evacuación de 50.000 habitantes.
"La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Chile ante la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble", indicó Cancillería en un comunicado oficial vía redes sociales.
Desde el ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Pablo Quirno expresaron en nombre del país sus "condolencias a las familias de las víctimas y acompaña a todas las personas afectadas por esta emergencia tanto en Argentina como en Chile".
"En ese marco, y en reciprocidad por la valiosa asistencia brindada recientemente por Chile mediante el envío de recursos para apoyar el combate de los incendios forestales en la Patagonia, la Argentina ha ofrecido su apoyo y colaboración a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para contribuir con las tareas de respuesta y mitigación frente a esta situación", se agregó Cancillería.
Los incendios forestales en las provincias de Neuquén y Río Negro dejaron miles de hectáreas de bosque arrasadas y provocaron la evacuación de miles de habitantes, así como sucedió en Chile en estas últimas jornadas.
Por eso el Gobierno argentino destacó que "ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida".
Pablo Quirno manifestó a través de su cuenta en X "nuestra solidaridad con Chile y con todos los afectados", al tiempo que replicó el comunicado del organismo que conduce.
“Estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia. Seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”, expresó.
