Argentina anunció que enviará ayuda a Chile para combatir los incendios forestales

Por eso el Gobierno argentino destacó que "ambos países mantienen mecanismos permanentes de coordinación y cooperación en materia de gestión del riesgo y respuesta ante emergencias, que permiten canalizar de manera ágil el intercambio de información técnica y la asistencia operativa requerida".

Pablo Quirno manifestó a través de su cuenta en X "nuestra solidaridad con Chile y con todos los afectados", al tiempo que replicó el comunicado del organismo que conduce.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades chilenas y hemos ofrecido colaboración, como ellos lo hicieron con nosotros ante los incendios en la Patagonia. Seguimos de cerca la evolución de la situación y acompañaremos los esfuerzos para que se supere cuanto antes”, expresó.