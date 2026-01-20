Policía dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba un auto oficial

policía borracho

Villa Crespo: un efectivo de la Policía Federal bajó de un auto, comenzó a disparar e hirió a un trabajador

Momentos de pánico se vivieron esta mañana en el barrio porteño de Villa Crespo, donde un cabo de la Policía Federal se bajó de su auto y comenzó a disparar indiscriminadamente. Como consecuencia de la balacera, un hombre que estaba por ingresar a su lugar de trabajo resultó herido.

El violento episodio ocurrió este martes minutos antes de las 6 sobre la calle Fitz Roy al 300, en la puerta de ingreso a una fábrica de alimentos.

Hasta allí llegó personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Ciudad luego de que los empleados de la fábrica realizaran un llamado al número de emergencias 911 para alertar sobre al menos trece disparos efectuados en la cuadra.

disparos en villa crespo

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se encontraron con el atacante: un hombre en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas que, según los testimonios, había descendido de su auto, un Volkswagen oscuro sin patente, y había comenzado a disparar al aire.

El atacante fue inmediatamente reducido por los efectivos de la policía porteña y quedó detenido. Según informó el periodista de C5N, Diego Gabriele, el policía fue identificado como Cristian Britez, quien estaba asignado al Belgrano Sur.