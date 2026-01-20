Policía dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba un auto oficial
Ocurrió en un operativo vial a la altura de Campana. El subcomisario registró 0,56 gramos de alcohol en sangre y quedó sujeto a sanciones disciplinarias.
Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA), que viajaba acompañado por su familia, fue demorado durante un control de alcoholemia mientras conducía un vehículo oficial y dio positivo.
Según trascendió, se trata de Ignacio Adolfo García Acosta, subcomisario destinado a la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos. El hecho ocurrió cuando circulaba en una camioneta Ford Ranger oficial (dominio OKJ 786) por la Ruta Nacional 12, donde rige la tolerancia cero de alcohol al volante.
Durante el control, realizado a la altura del kilómetro 85, en la zona de Campana, las autoridades constataron que el funcionario tenía 0,56 gramos de alcohol en sangre. Ante esa situación, la agente a cargo del procedimiento le reprochó su conducta: "Usted viene en un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía y está tomando alcohol?".
Tras conocerse el episodio, voceros policiales informaron que se iniciaron actuaciones administrativas contra García Acosta, independientemente de la sanción disciplinaria que pudiera corresponder: "Se están tomando las medidas administrativas pertinentes", indicaron.
Como consecuencia del hecho, las autoridades dispusieron además una modificación en el uso de los vehículos oficiales, que a partir de ahora quedarán asignados únicamente a los jefes de cada dependencia.
Villa Crespo: un efectivo de la Policía Federal bajó de un auto, comenzó a disparar e hirió a un trabajador
Momentos de pánico se vivieron esta mañana en el barrio porteño de Villa Crespo, donde un cabo de la Policía Federal se bajó de su auto y comenzó a disparar indiscriminadamente. Como consecuencia de la balacera, un hombre que estaba por ingresar a su lugar de trabajo resultó herido.
El violento episodio ocurrió este martes minutos antes de las 6 sobre la calle Fitz Roy al 300, en la puerta de ingreso a una fábrica de alimentos.
Hasta allí llegó personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Ciudad luego de que los empleados de la fábrica realizaran un llamado al número de emergencias 911 para alertar sobre al menos trece disparos efectuados en la cuadra.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se encontraron con el atacante: un hombre en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas que, según los testimonios, había descendido de su auto, un Volkswagen oscuro sin patente, y había comenzado a disparar al aire.
El atacante fue inmediatamente reducido por los efectivos de la policía porteña y quedó detenido. Según informó el periodista de C5N, Diego Gabriele, el policía fue identificado como Cristian Britez, quien estaba asignado al Belgrano Sur.
