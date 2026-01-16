Conmoción: hallaron sin vida a una mujer y su hijo de 7 años en un hotel de Recoleta
Fue personal policial quien se encontró con la tétrica escena en la bañadora de la habitación. La Justicia investiga las causas de la muerte.
Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida este viernes en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta, en el que se habían hospedado el jueves.
El hallazgo se produjo en la bañera de la habitación N° 306 del hotel Ker, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368, cuando personal del hotel alertó que la mujer y el menor no habían bajado a desayunar ni a hacer el check out luego de las 10 de la mañana.
Según las primeras informaciones, como los empleados no encontraban respuestas tras golpear la puerta de la habitación, llamaron a la policía que, al llegar al lugar, descubrieron la conmocionante escena. No se observaron ingresos violentados y el cuarto no estaba revuelto.
La mujer fue identificada como Gisela y era docente.
Por el momento, se encuentra en investigación las causas de las muertes, mientras la Justicia intenta dar con familiares de los fallecidos. Se espera que personal del hotel tenga que brindar declaraciones.
Trabajaba la Unidad Criminalística en el lugar, al tiempo que efectuaron consulta la Fiscalía Criminal Correccional Nro 59 a cargo de la Dra Belloqui Laura, Secretaria única a cargo de la Dra Alejandra LÓPEZ SAN MIGUEL quien dispuso labrar en primera instancia actuaciones por Av. Causales de Muerte.
