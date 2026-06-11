"¡No tengo ahorros!": desesperado grito de una jubilada asaltada
Los asaltantes la golpearon en el estómago y le taparon la boca para que no pudiera pedir ayuda, mientras le exigían dólares.
Una mujer de 77 años, que camina con la ayuda de un bastón, fue víctima de un cruel asalto en la localidad de Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza. Los asaltantes le pegaron rodillazos en el estómago para reducirla y le taparon la boca, mientras le exigían dólares.
El brutal robo fue perpetuado por tres delincuentes encapuchados que irrumpieron en su domicilio tras destrozarle la puerta. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad instaladas en el living de la propiedad.
El episodio de inseguridad ocurrió el lunes por la tarde, minutos antes de las 16 en una vivienda situada en la calle Garibaldi al 4900, entre De los Incas y La Porteña, en el barrio Los Pinos.
Al grito de “¡Alto ahí, alto ahí! Al suelo, al suelo", los delincuentes ingresaron por la fuerza a la propiedad y sorprendieron a la jubilada, que se encontraba en el patio trasero.
“Callate la boca porque te mato”, le advirtió uno de los ladrones a la señora. Luego, la arrastró hacia el sector de las viviendas mientras le exigía que les entregara dinero en efectivo.
“¿Qué ahorros? Si yo no tengo ahorros”, repetía la mujer. Desesperada, aprovechando el descuido de los ladrones, la víctima llegó a gritar para pedir auxilio y alertar a sus vecinos o a algún transeúnte. Sin embargo, uno de los asaltantes reaccionó con brutalidad y le tapó la boca con la mano.
Luego, comenzó a arrastrarla a la fuerza hasta su cuarto, pero la señora se defendió como pudo y hasta llegó a agarrarse de las piernas de uno de los ladrones. Ante esto, comenzaron a pegarle rodillazos en el estómago y la tiraron al piso. “Callate, vieja”, le habrían espetado mientras la víctima ya estaba en el suelo, completamente indefensa.
Al cabo de tres minutos de terror, los delincuentes decidieron darse a la fuga, no sin antes robarse varios objetos de valor y pertenencias personales de la víctima. Otra cámara situada en el exterior de la casa los registró en medio del escape, a las 16.01.
El hecho es investigado por la Policía Bonaerense, quienes se encuentran analizando las cámaras captadas por las cámaras de seguridad del living para dar con los tres delincuentes.
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