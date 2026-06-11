"¡No tengo ahorros!": desesperado grito de una jubilada asaltada

robo jubilada la matanza Los violentos la arrojaron al piso, la golpearon y le taparon la boca

“Callate la boca porque te mato”, le advirtió uno de los ladrones a la señora. Luego, la arrastró hacia el sector de las viviendas mientras le exigía que les entregara dinero en efectivo.

“¿Qué ahorros? Si yo no tengo ahorros”, repetía la mujer. Desesperada, aprovechando el descuido de los ladrones, la víctima llegó a gritar para pedir auxilio y alertar a sus vecinos o a algún transeúnte. Sin embargo, uno de los asaltantes reaccionó con brutalidad y le tapó la boca con la mano.

Luego, comenzó a arrastrarla a la fuerza hasta su cuarto, pero la señora se defendió como pudo y hasta llegó a agarrarse de las piernas de uno de los ladrones. Ante esto, comenzaron a pegarle rodillazos en el estómago y la tiraron al piso. “Callate, vieja”, le habrían espetado mientras la víctima ya estaba en el suelo, completamente indefensa.

robo jubilada la matanza Los tres ladrones escaparon minutos después

Al cabo de tres minutos de terror, los delincuentes decidieron darse a la fuga, no sin antes robarse varios objetos de valor y pertenencias personales de la víctima. Otra cámara situada en el exterior de la casa los registró en medio del escape, a las 16.01.

El hecho es investigado por la Policía Bonaerense, quienes se encuentran analizando las cámaras captadas por las cámaras de seguridad del living para dar con los tres delincuentes.