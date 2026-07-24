Calendario de ANSES: las fechas de pago confirmadas según la terminación de los DNI

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079)

el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079) AUH con Discapacidad: $482.062

Para conocer el importe exacto a cobrar, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde se encuentra disponible la información personal de cada beneficio.

Calendario ANSES: próximos pagos de julio

El calendario de ANSES organiza los depósitos de julio de acuerdo con cada prestación. Durante la semana del 20 al 25 de julio, el esquema previsto es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

documentos terminados en 7: 20/7

documentos terminados en 8: 21/7

documentos terminados en 9: 22/7

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

documentos terminados en 0 y 1: 23/7

documentos terminados en 2 y 3: 24/7

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

documentos terminados en 7: 20/7

documentos terminados en 8: 21/7

documentos terminados en 9: 22/7

El organismo previsional recuerda que la fecha indicada corresponde al día en que el dinero queda disponible y que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito cuando los datos personales y bancarios están actualizados.