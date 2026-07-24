Calendario de ANSES: las fechas de pago confirmadas según la terminación de los DNI
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Montos de ANSES en julio de 2026
En el caso de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, sigue vigente el refuerzo económico adicional de $70.000 establecido por el Gobierno nacional para complementar los ingresos de ese grupo.
Jubilaciones y Pensiones
- jubilación mínima: $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el haber total asciende a $481.989,33
- PNC por Invalidez y Vejez: $358.392,53
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46
Asignaciones Universales (AUH y AUE)
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079)
- AUH con Discapacidad: $482.062
Para conocer el importe exacto a cobrar, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde se encuentra disponible la información personal de cada beneficio.
Calendario ANSES: próximos pagos de julio
El calendario de ANSES organiza los depósitos de julio de acuerdo con cada prestación. Durante la semana del 20 al 25 de julio, el esquema previsto es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- documentos terminados en 7: 20/7
- documentos terminados en 8: 21/7
- documentos terminados en 9: 22/7
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- documentos terminados en 0 y 1: 23/7
- documentos terminados en 2 y 3: 24/7
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- documentos terminados en 7: 20/7
- documentos terminados en 8: 21/7
- documentos terminados en 9: 22/7
El organismo previsional recuerda que la fecha indicada corresponde al día en que el dinero queda disponible y que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito cuando los datos personales y bancarios están actualizados.
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