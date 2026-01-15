Donald Trump confirmó que recibió el Nobel de la Paz de María Corina Machado

Para los analistas internacionales, la entrega del Nobel no es solo un acto de cortesía, sino un movimiento estratégico para activar canales de comunicación directos y fluidos entre Caracas y Washington.

El cierre del comunicado presidencial con un enfático agradecimiento a la líder opositora augura un futuro de colaboración estrecha. El encuentro es visto como el primer paso concreto hacia una hoja de ruta común que permita normalizar la situación en el país sudamericano, mientras la comunidad internacional observa con atención los movimientos de la nueva administración de Rodríguez y la creciente influencia de la Casa Blanca en el proceso de normalización institucional.