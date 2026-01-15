Donald Trump confirmó que recibió el Nobel de la Paz de María Corina Machado
"Me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", destacó el presidente de Estados Unidos tras la reunión con la líder de la oposición de Venezuela.
En una jornada cargada de simbolismo político, el presidente Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a María Corina Machado, la figura central de la oposición venezolana, en un encuentro que sirvió para formalizar el traspaso de la medalla del Premio Nobel de la Paz, un obsequio que la dirigente había prometido al mandatario estadounidense como reconocimiento a su rol en el conflicto del país caribeño.
A través de su plataforma Truth Social, Trump expresó su satisfacción por la reunión y elogió la figura de Machado, calificándola como una mujer maravillosa que ha atravesado situaciones de extrema dificultad.
Demás, el presidente norteamericano confirmó que el traspaso de la distinción se concretó durante la cita, describiéndolo como un gesto de respeto mutuo. Este mensaje público parece dejar atrás las recientes críticas del mandatario, quien semanas atrás había cuestionado el liderazgo y el nivel de apoyo de la dirigente dentro de Venezuela.
"María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", confirmó Trump.
La reunión en Washington se produce en un contexto de profunda reconfiguración del poder en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez al Ejecutivo, la administración estadounidense y la oposición venezolana buscan sentar las bases para una transición que garantice la estabilidad política y social.
Para los analistas internacionales, la entrega del Nobel no es solo un acto de cortesía, sino un movimiento estratégico para activar canales de comunicación directos y fluidos entre Caracas y Washington.
El cierre del comunicado presidencial con un enfático agradecimiento a la líder opositora augura un futuro de colaboración estrecha. El encuentro es visto como el primer paso concreto hacia una hoja de ruta común que permita normalizar la situación en el país sudamericano, mientras la comunidad internacional observa con atención los movimientos de la nueva administración de Rodríguez y la creciente influencia de la Casa Blanca en el proceso de normalización institucional.
